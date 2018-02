L'afició ja pensa en la històrica sortida al camp del Barça

El maig passat Tarragona va deixar de ser grana per una estona per tenyir-se de blanc i de vermell. El centre de la ciutat, el tradicional barri del Serrallo i sobretot el Nou Estadi. Cap indret va escapar de la marea d'aficionats del Girona que no volien perdre cap detall d'un partit que podia dur el seu equip a Primera. Tot i el desembarcament d'un miler llarg de seguidors, el premi es va acabar posposant fins la setmana següent; igualment, el record d'una afició que va acompanyar el seu equip en un dia que hauria pogut ser històric sempre perdurarà. Aquesta temporada, a la màxima categoria, encara no s'ha viscut res de similar. Sí, el Girona ha tingut l'alè dels seus en algun desplaçament, però res comparat al que s'ha viscut a vegades a Segona A. Allà, places com el Miniestadi, El Alcoraz, Los Pajaritos, Anduva o el mateix Nou Estadi de Tarragona han acollit una nodrida representació d'aficionats gironins. Aquest any, on tocarà viure una cosa similar és al Camp Nou. A tot un Camp Nou. La del temple blaugrana és una de les sortides més esperades dins i fora del vestidor. L'equip no hi faltarà. Els seus seguidors tampoc. Ja s'han començat a mobilitzar, quan encara falta una setmana pel derbi, però amb temps per davant ja queda clar que el Girona no estarà sol al camp del Barça.

La setmana passada el club obria el procés de sol·licitud de les 534 entrades que havia rebut de part de l'entitat blaugrana. 354 estaven destinades als socis i les 180 restants s'havien de repartir entre els penyistes. Totes, a un preu de 39 euros, el més econòmic que hi ha per veure aquest partit des del Camp Nou (les més cares s'eleven fins als 770 euros, un balcó al córner sud amb accés a la sala VIP Berlín de l'estadi). Com que la demanda (435 sol·licituds, amb un màxim de 4 tiquets per petició, el que ha fet que s'hagin demanat més de 800 entrades) havia superat l'oferta, el Girona es va veure obligat a realitzar un sorteig, el resultat del qual es va fer públic ahir. El 295 va ser el número de tall escollit, així que des d'aquesta sol·licitud fins la 435, i entre la 1 i la 44, van obtenir una entrada (tots els quatre números inclosos). Els afortunats podran passar a abonar els 39 euros de l'entrada per les taquilles de Montilivi des del proper dilluns fins al dimecres 21. A més, si volen viatjar amb l'autobús que posa el club a disposició (a canvi de 20 euros), també hauran d'abonar aquesta quantitat.

Tot i aquestes 534 adjudicades i en procés de ser repartides, no vol dir que el Girona tindrà el suport de només de mig miler d'aficionats al Camp Nou. La proximitat del desplaçament, però sobretot la importància històrica del partit (serà la primera vegada que l'equip jugarà un partit oficial a l'estadi del Barça i a més ho farà contra Messi, Suárez i companyia) farà que molts més seguidors decideixen moure's pel seu compte. S'espera, per tant, que un nombre elevat d'aficionats blanc-i-vermells comprin una entrada pel seu compte. A dia d'avui, les més econòmiques s'eleven fins als 54 euros, ja que les de 39 euros estan esgotades (són les que equivalen a la zona de l'afició visitant). Per aquest preu es pot seguir el partit des de la tercera graderia de tots dos Gols i també d'ambdós córners. El fet que el derbi es jugui un dissabte pot ser un al·licient que ajudi a fer encara més massiva la presència de públic visitant. L'hora no és la millor (tres quarts de nou del vespre), però la proximitat amb Barcelona (una hora en cotxe) no ho converteix pas en un obstacle.