Blanes estrena aquest vespre una nova penya d'aficionats del Girona FC

La massa social del Girona FC continua creixent a ritme imparable. Les penyes, que ja són 17, mobilitzen uns 2.100 seguidors i es comencen a repartir al llarg de tota la demarcació. Aquest vespre, per exemple (20.15) se n'inaugura una de nova al bar Fada de Blanes. A l'estrena de la Penya Gironina de la localitat selvatana hi està prevista l'assistència del president Delfí Geli, del defensa Marc Muniesa, i d'exjugadors del conjunt gironí com Morata, Bou, Santi Carrasco, Arredondo, Chávez o Requena, entre d'altres. Les penyes oficinals del Girona són, fins ara, aquestes: Immortal, Guíxols Costa Brava, Vallcanera Sils, Nord Àlex Granell, Pere Pons, Eloi Vilablareix, Barbero Bailongo, Saltenca, Jandrista, Machine, Gironina, Cassanenca, Paparres Gironins, Sant Narcís, Jovent Gironí, Gironina de Blanes i Costa Brava Sud de Lloret. Un total de 17, que encara seguiran creixent en els pròxims mesos perquè ja es té constància que més aficionats es mobilitzen per crear-ne de noves.