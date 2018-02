Les Corts Un 9-0 en l'únic precedent oficial, el 1949

El Girona no ha visitat mai el Barça a la Lliga. L'únic precedent oficial entre tots dos equips és a la Copa. Un 9-0 el 24 d'abril de 1949 en els vuitens de final de la Copa del Generalísimo que es va jugar a partit únic al camp de les Corts. En la ronda anterior, el Girona havia eliminat el Mallorca i, anant cap a Granada per jugar a la lliga de Segona Divisió, els gironins van saber que el seu proper rival seria el Barça a Vista Alegre. El club blaugrana, però, va proposar al Girona jugar a les Corts a canvi d'una compensació econòmica que no es va fer pública i la junta que presidia Joan Andreu ho va acceptar. Al descans, el Barça ja guanyava per 5-0 en un marcador que es faria més gran fins al 9-0. Nicolau (3), Canal (2), Seguer (2), Basora i Marcos Aurelio van ser els autors dels gols blaugrana i el saltenc Curta va jugar amb els locals.