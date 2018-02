Una desfeta al Camp Nou sense conseqüències a la classificació

La derrota d'anit al Camp Nou passarà amb escasses conseqüències per al Girona a la classificació. L'equip de Machín ha dormit novè, amb 34 punts, i manté el setè lloc, que molt probablement conduirà a Europa la propera temporada, a un sol punt. Ara és el Celta, que ahir va tombar l'Eibar, qui ocupa aquesta posició, precisament el proper rival dels gironins a Montilivi aquest dimarts (21.30). El Girona estarà pendent avui del Vila-real-Getafe (12.00) perquè els madrilenys, si guanyen, avançarien els blanc-i-vermells. Demà també hauran de seguir el Llevant-Betis (21.00), on l'equip de Quique Setién també té l'opció de superar el Girona si suma els tres punts. Getafe i Betis igualarien els 34 punts del Girona si aquesta jornada empaten.

Per baix les coses també continuen força clares. Divendres el Deportivo no va passar de l'empat contra l'Espanyol i, per tant, només retalla un punt amb el Girona i ara el penúltim classificat està 16 punts per sota. El Las Palmas, per la seva banda, va arrencar un punt de Leganés (0-0) que el situa 15 punts per sota dels gironins. Els canaris són l'equip que marca la permanència, a un punt del Llevant, que té pendent el duel de demà contra el Betis.

No hi ha temps al Girona per a lamentacions perquè dimarts s'obre una nova jornada de Lliga, la 26, que portarà el Celta a l'estadi, un rival directe en la hipotètica cursa per salvar la categoria al més aviat possible i per intentar allargar tant com es pugui el somni europeu. En una setmana amb dos partits que els de Machín culminaran el dissabte 3 de març (13.00) a Vila-real.

Al Barça el triomf d'ahir el reforça al lideratge en una part de calendari atapeïda de partits que dijous el portarà a Las Palmas (21.00) abans de rebre l'Atlètic el diumenge 4 (16.15) a l'estadi. Els matalassers han dormit a 10 punts dels blaugrana abans de l'exigent sortida que tenen aquest vespre al camp del Sevilla (20.45).