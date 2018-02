El club de Montilivi i la famosa marca de refrescos han decidit unir els seus camins amb una acció que té com a objectiu reciclar tots els envasos i també les ampolles PET que s'utilitzen durant els partits d'aquest any a l'estadi. Coca-Cola ha repartit per tot Montilivi un total de 65 contenidors, amb els quals vol recol·lectar el màxim d'envasos . A més, la companyia té la intenció de crear un obsequi reciclat per al club i tots els socis.