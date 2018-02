El Girona comença a mirar cap a Europa

El Girona suma 37 punts quan encara falten dotze jornades de lliga i els quatre últims classificats –Llevant, Las Palmas, Deportivo i Màlaga– no aixequen el cap. Dues realitats que deixen enllestida la permanència, gran objectiu del Girona en l'any del seu debut a Primera Divisió, i que obren la porta a encarar el darrer tram de la temporada somiant amb classificar-se per anar a Europa. La victòria d'ahir contra el Celta enfila els gironins fins a la setena posició de la lliga a l'espera del que faci avui l'Eibar, té 35 punts i rep el Vila-real, i demà el Betis, que en té 36 i juga al Benito Villamarín contra la Reial Societat.

La final de Copa entre Barça i Sevilla obre les portes perquè el setè classificat de la lliga es classifiqui per a l'Europa League i, encara que hi ha molts aspirants a la plaça, les cinc victòries consecutives a Montilivi posen el Girona en disposició de lluitar per ella amb equips com Betis, Eibar, Getafe o o el mateix Celta a qui ahir els de Pablo Machín van prendre també el gol average. El Girona no perd a casa des de l'ensopegada contra l'Alabès del 4 de desembre (derrota per 2-3 en un partit que es guanyava 2-0), i després ha enllaçat cinc victòries a casa davant Getafe, Las Palmas, Athletic, Leganés i Celta. En els anteriors quatre partits a Montilivi, Stuani havia marcat com a mínim un gol. Ahir no ho va fer però, amb el seleccionador espanyol Julen Lopetegui a la llotja, Portu va decantar el partit amb el seu onzè gol de la temporada.. «La selecció? Això ho decideix el seleccionador, però és clar que jo estaria encantat».