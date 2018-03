Esparracant rècords

L'ascens a Primera Divisió el 4 de juny de l'any passat contra el Saragossa va situar Girona al mapa futbolístic. L'equip entrava per primer cop a competir amb els millors equips de l'Estat i ho feia amb lògics temors de com seria l'adaptació i de si seria capaç d'estar a l'alçada. A l'hora de la veritat, però, la resposta dels homes de Pablo Machín ha estat més que notable, excel·lent. És més, el Girona va camí de la matrícula d'honor després de segellar la permanència i presentar ferma candidatura a Europa la passada jornada a Vila-real. Amb el triomf contra el Deportivo de divendres a l'estadi, l'equip confirma la seva nova il·lusionant aspiració i obre un final de temporada d'allò més apassionant lluitant no ja per la setena plaça sinó per la sisena i fins i tot la cinquena, que és només a dos punts després de la derrota del Sevilla.

A mesura que l'equip anava sumant punts i veia com l'objectiu de la permanència s'assoliria amb relativa comoditat, hom es preguntava quin seria el sostre del Girona. Els de Machín han anat col·leccionant fites i acumulant rècords en un equip novell a la categoria. En aquest sentit, una de les dades que deixa la victòria de divendres contra el Deportivo és la que situa el Girona al mateix nivell que el Barça i el Sevilla com els tres únics equips que han estat capaços d'encadenar sis victòries consecutives com a locals. Els gironins han derrotat l'un rere l'altre Getafe (1-0), Las Palmas (6-0), Athletic (2-0), Leganés (3-0), Celta (1-0) i Dépor (2-0) i han igualat les millors sèries de la temporada, que eren en possessió de Barça i Sevilla. Els de Valverde van aconseguir la ratxa contra Betis (2-0), Espanyol (5-0), Eibar (6-1), Las Palmas (3-0), Màlaga (2-0), Sevilla (2-1) fins que el Celta (2-2) la va frenar. La del Sevilla va ser contra Eibar (3-0), Las Palmas (1-0), Màlaga (2-0), Leganés (2-1), Celta de Vigo (2-1) i Dépor (2-0) fins que el Llevant la va tallar (0-0). La ratxa del Girona, però, és millor que les de Barça i Sevilla ja que el conjunt blanc-i-vermell no ha encaixat cap gol en cap dels sis partits disputats. Una fita que converteix aquesta sèrie de victòries consecutives com a local com la millor de tota la temporada a Primera Divisió.

Un gran mèrit, sens dubte, per a un Girona que, tanmateix, no acaba aquí la seva col·lecció de rècorsd. Així, segons assenyalava ahir @2010MisterChip a la xarxa social Twitter, només dos equips més han aconseguit encadenar sis victòries seguides com a locals sense rebre gols en aquest segle XXI. Els altres que ho van fer van ser el Vila-real (2014-15) i l'Atlètic de Madrid (12-13). A més a més, el Girona s'afegegix a Jaén (1953-54), Rayo Vallecano (77-78) i Extremadura (96-97) com els pocs equips que han sumat sis triomfs seguits a casa en la seva primera temporada a la màxima categoria.



El millor de la història?

En la mateixa línia de rècords, el Girona està mantenint un dur frec a frec amb l'Albacete (1991-92) per saber qui és el millor debutant de la història a Primera Divisió. De moment, encara ho és el conjunt manxec, que, a aquestes alçades de la temporada, tenia 46 punts pels 43 que té el Girona. En aquell Albacete hi tenia un paper descatat l'actual president gironí, Delfí Geli, a qui l'entrenador Benito Floro va reciclar de davanter a lateral dret. Els manxecs eren 5ns després de la 28a jornada per darrere de Madrid, Barça, Atlètic i València i somiaven classificar-se per a la Copa de la UEFA. Una situació calcada a la que viu el Girona enguany. Tot i això, l'Albacete va perdre pistonada en les darreres 10 jornades, en les quals només va guanyar tres partits, empatar-ne un i en va perdre 6. En l'última jornada, els manxecs tampoc van aprofitar l'ensopegada del Saragossa amb el Mallorca (1-2) i amb la derrota al Vicente Calderón contra l'Atlètic van acabar la Lliga en una meritòria 7a posició amb 56 punts però sense el bitllet per a la UEFA.

Arribar a Europa és precisament el gran objecitiu del Girona ara mateix. Si ho aconsegueix es convertiria en el primer debutant que ho fa perquè ni l'Albacete 91-92 ni tampoc l'UD Almeria 07-08 van aconseguir-ho malgrat fer temporades extraordinàries.