El Girona es manté en plena lluita per Europa a nou jornades del final de Lliga

l Girona ja sabia que encara que perdés al Bernabéu mantindria la setena posició si no ho feia per una diferència d'escàndol de vuit o més gols. D'aquesta manera, a 9 jornades per al final de Lliga, els de Machín segueixen ben vius en la lluita per classificar-se per a Europa gràcies als seus 43 punts, tot i que ara igualats amb un Betis que gràcies al triomf sobre l'Espanyol s'ha col·locat vuitè. La radiografia de la 29ena jornada es pot acabar resumint de la següent manera: la sisena plaça és a dos punts (ara l'ocupa el Sevilla, que va caure dissabte a Leganés), mentre que la cinquena posició, que també porta directe a la fase de grups de la Lliga Europa, s'ha allunyat a 4 després de la victòria in extremis del Vila-real davant l'Atlètic de Madrid.

Tot i la derrota d'ahir al Bernabéu l'aturada de seleccions es pot dir que agafa el Girona en un moment pletòric. A Madrid hi va arribar havent encadenat tres victòries seguides i ahir, malgrat perdre, va oferir una imatge d'atreviment i ambició poques vegades vista a l'estadi madridista per un equip modest. Ara set futbolistes del primer equip marxaran amb les seves seleccions, una xifra mai vista fins ara al Girona. Són Bernardo i Mojica (Colòmbia), Stuani (Uruguai), Bounou (Marroc), Olunga (Kènia) i Maffeo i Aleix Garcia (Espanya sub-21). Machín dona festa als futbolistes que es queden fins dimecres. Tindrà una setmana i mitja per pensar en la visita d'un Llevant refet a Montilivi (dissabte 31, 13.00).

El Girona, amb encara 9 partits de Lliga per davant abans que s'acabi el campionat, ja ha superat el tram de calendari més complicat. I és que en les 10 jornades disputades fins ara de la segona volta, els de Machín han tingut cinc dels sis equips que tenen per davant entre els seus rivals: Barça, Atlètic, Madrid, Vila-real i Sevilla. Només resta pendent jugar contra el València del grup dels sis primers classificats. Des d'ara fins a final de curs, el Girona s'enfrontarà a Llevant, Reial Societat, Betis, Alabès, Espanyol, Getafe, Eibar, València i Las Palmas. I Europa hi estarà en joc.