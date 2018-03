El Girona entra al reduït club dels equips que han fet 3 gols al Bernabéu

Orgull, prestigi i per rebre copets a l'esquena i felicitacions d'aquelles que no agraden a ningú. Per no gaire res més van servir els tres gols que va marcar diumenge el Girona al Santiago Bernabéu. La rauxa desbocada dels davanters del Madrid, liderats per un afamat Cristiano Ronaldo, autor de quatre gols, van convertir els dos d'Stuani i el de Juanpe, en simple maquillatge amb un 6-3 inapel·lable i incontestable. Un resultat dolorós que s'afegeix a l'encaixat al Camp Nou (6-1) i confirma els anys llum de distància que hi ha entre el Girona i els dos grans de la Lliga, alhora que fa encara més meritòria la victòria a Montilivi contra els madridistes (2-1) a la primera volta.

Sigui com sigui, fer tres gols a tot un campió d'Europa al seu estadi és a l'abast de ben pocs equips. De fet, aquesta temporada només el Barça ha estat capaç de fer-ho (0-3) i en els últims temps han estat pocs els equips que ho han aconseguit a la Lliga. De fet, en la darrera dècada només 8 equips més han gosat fer-ho. El Barça ha estat la gran bèstia negra del Reial Madrid els últims tremps i els ha repassat uns quants cops a Chamartín. A més a més dels blaugrana (17-18, 16-17, 15-16, 13-14, 11-12, 08-09), els altres equips que han batut tres cops la porteria del Madrid a domicili han estat el Las Palmas (16-17), el Getafe (14-15), el Sevilla (13-14 i 08-09), la Reial Societat i el Valladolid (12-13), el Saragossa (10-11) i el Numància i el Mallorca (08-09). Deixant de banda els resultats positius del Barça de la resta d'equips que va aconseguir la fita, només el Las Palmas, el Saragossa, el Sevilla i el Mallorca van aconseguir sortir vius de l'estadi madrileny. La resta van fer la mateixa fi que els gironins, és a dir, van acabar´hi perdent. El precedent més recent és de la temporada passada, quan el Las Palmas va ser capaç d'esgarrapar un 3-3 en un partit en què es va arribar a situar 0-3 i amb un home més al minut 58. Tot i això, tres gols en cinc minuts de Cristiano Ronaldo (m.81, 85 i 88) van evitar que els canaris s'enduguessin els tres punts.

Encara més calent que el Girona diumenge va sortir del Bernabéu el Sevilla el curs 13-14. Els andalusos, liderats per Ivan Rakitic, van estar durant el partit una bona estona fins al 3-2 però després Cristiano i Benzema es van deixar anar fins a ampliar el marcador al 7-3 definitiu.

El mateix resultat s'enduria el Getafe en la darrera jornada del curs 14-15 després d'avançar-se per 1-2. Tampoc tindrien èxit malgrat no ser golejats la Reial Societat i el Valladolid la temporada 12-13. Els castellans s'avançarien al marcador i se situarien també 2-2 però entre Kaká i Cristiano acabarien deixant els tres punts a casa (4-3). Encara més fotut devia tornar a casa aquella mateixa campanya, el jugador de la Reial Societat Xabi Prieto. El migcampista basc va signar tres gols al Bernabéu però va veure com el Madrid els feia estèrils (4-3) malgrat jugar gairebé tot el partit amb un home menys per l'expulsió del porter Adán (m.8).

Sí que van reeixir en el seu objectiu de puntuar, en canvi, el Saragossa, Sevilla i Mallorca. Els aragonesos ho van aconseguir la temporada 2010-11 amb un 2-3 amb gols de Lafita (2) i Gabi que va ser decisiu per a la salvació final. Per últim, en les darreres jornades del curs 08-09, un Madrid eliminat d'Europa pel Liverpool, de la Copa per un Real Unión que va fer-li tres gols també al Bernabéu (4-3) i ultradeprimit després del 2-6 del Barça, va veure com el el Mallorca s'enduia els tres punts del Bernabéu amb un i 1-3. Abans, el Sevilla també ho havia fet amb un 3-4.

A la primera volta, els blancs ja havien superat amb patiment i rebent tres gols el Numància, el segon entrenador del qual era un jove Pablo Machín (4-3). Mallorca (4-3) i Sevilla (3-5) van repetir la fita de fer tres gols al Bernabéu al curs 2007-08 en el qual el València també s'hi va afegir enduguent-se la victòria per 2-3.