Machín: «Ens estem guanyant el reconeixement de compartir protagonisme amb un històric com l'Espanyol»

Prudent però confiat s'ha mostrat el tècnic del Girona en la roda de premsa prèvia a la "final" contra l'Espanyol de demà al migdia (12h) a Montilivi. L'actualitat del conjunt blanc i blau passa per la destitució de Quique Sánchez Flores com a entrenador, decisió de la qual Pablo Machín ha dit que "és una mica sorprenent, sobretot per ser 24 hores abans del partit, però els futbolistes segueixen sent els mateixos i segur que els haurà servit per fer una sacsejada al vestidor i sortir al camp amb ganes de demostrar aquesta neteja de cara".

Respecte la situació del Girona a la Lliga, Machín ha qualificat el partit de demà com "una final" de les sis que queden i té clar que "si guanyem tots els partits que queden segur que l'any que ve jugarem a Europa". L'últim partit a Mendizorrotza, on la segona unitat de l'equip va tenir un gran paper, va ser "la primera part d'una setmana que l'hem definit com un sol partit. Ara ens toca guanyar la segona part a casa".

Respecte la possibilitat que, en cas de victòria, el Girona corrobori matemàticament que acabarà la lliga per sobre l'Espanyol, Pablo Machín ha manifestat que "és inqüestionable que som un equip emergent i que compartim o a vegades tinguem més protagonisme que un equip amb tant potencial i històric per l'Espanyol, això és un reconeixament per nosaltres".