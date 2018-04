Europa passa ara per una nova final a Getafe

El Girona ho tenia tot preparat per viure ahir al migdia una vigília de Sant Jordi històrica i al final, per la seva falta d'encert, va acabar marxant capcot i sense entendre ben bé com havia pogut perdre el partit contra l'Espanyol. Però, ja se sap, això és futbol i guanya qui més gols fa. I en això els visitants van ser superiors gràcies a l'habilitat de Gerard Moreno, i a les aturades de Pau López, que va trobar respostes per tots els remats locals que van anar a porteria. Els 12.300 aficionats que eren a Montilivi es veien marxant a dinar setens, havent superat el Sevilla i el Getafe, i multiplicant les opcions d'anar a la Lliga Europa ara que ja està clar que aquesta posició també té premi. I a l'hora de la veritat més aviat van acabar rebent una patacada inesperada sota un sol de justícia que si bé encara té marge d'esmena, complica força el panorama.

De fer el salt al setè lloc, doncs, res de res. El Girona continua novè, que és on havia començat el partit després del triomf del Getafe dissabte a Eibar. Sumen 47 punts, un menys que el Sevilla i els madrilenys. No hi ha res perdut, però ara tot passa per guanyar diumenge al Coliseum contra un rival directíssim. Perquè tot el que no sigui sumar els tres punts significarà fer un pas enrere gairebé definitiu: els de Bordalás marxarien de 4 punts (i també caldria veure què fan el Sevilla i el Vila-real, que tenen pendents els seus partits contra el Madrid i el Barça d'aquesta jornada. El Getafe, a més, és un dels equips amb millor calendari dels que estan a la pugna. Deixant de banda el Betis, que té la cinquena posició molt ben encarrilada, els llocs que semblaven a l'abast són el sisè (Vila-real, 51 punts) i, sobretot, el setè (Sevilla, 48).

No només el Girona va patir ahir un revès inesperat. La Reial Societat, que amb Imanol Alguacil havia recuperat el somriure, va caure contra un Màlaga ja descendit. Aquest resultat també frena el possible somni europeu dels bascos, que amb 43 punts, estan igualats amb l'Eibar. Entre el Girona i aquests dos equips hi ha el Celta, desè, amb 45 punts, que amb l'empat de dissabte a Balaídos contra el València tampoc ha pogut atrapar els de Machín aquesta jornada. El Girona, tot i la victòria de dijous a Vitòria, no passa pel seu millor moment: 4 punts dels últims 18 han frenat el ritme trepidant que duia l'equip després de les victòries seguides contra Celta, Vila-real i Deportivo. La bona notícia, però, és que la majoria dels rivals, Betis a banda, tampoc tiren coets i la igualtat està marcant la pugna per aquests llocs de Lliga Europa.

A la primera volta el Girona va guanyar el Getafe per la mínima (1-0) gràcies a un gol d'Stuani a l'inici del partit. Ara els de Pepe Bordalàs sumen tres victòries seguides (Espanyol, València i Eibar) que els han reenganxat a la lluita per Europa. No cal oblidar que els madrilenys, com el Girona, són ascendits d'aquesta temporada a Primera des de Segona. Si el curs passat tots dos van protagonitzat una dura pugna per l'ascens directe que, al final, es van endur els de Machín per dos punts, ara l'objectiu és encara més ambiciós. Són sense dubte els dos equips revelació del campionat. Segur que tots els seguidors firmarien repetir el 0-2 de la temporada passada en la visita al Coliseum.