Aday i Alcalá s'afegeixen a Douglas Luiz i Portu i també estan advertits de sanció

La batalla de Getafe va deixar conseqüències pel que fa a targetes tant per als madrilenys com per al Girona. Els de Pablo Machín van resultar força més ben parats del recital d'amonestacions que va fer Hernández Hernández. El canari, això sí, va ensenyar la desena groga a Pablo Maffeo, que no podrà jugar dissabte contra l'Eibar. A més a més, va amonestar també Aday i Alcalá, que es queden a una groga de complir sanció a manca de dues jornades per acabar la competició. D'aquesta manera, tant el de Sentmenat com el central de Mazarrón s'afegeixen al brasiler Douglas Luiz i a Portu, que també estan amenaçats de suspensió, amb quatre grogues.

De la seva banda, el Getafe, rival directíssim en la lluita per entrar a Europa, està pendent de la resolució de Competició per veure quants partits cauen a Damián Suárez, expulsat per clavar un mastegot a Stuani. A més a més, José Bordalás perdrà per al desplaçament a Las Palmas Bruno, Molinero, Fajr, Sergio Mora, tots ells amonestats contra el Girona i que hauran de complir cicle. Aquestes baixes se sumen a les dels lesionats Markel Bergara, Arambarri, Cabrera i Olivera i als dubtes de Flamini i Pacheco. Això farà que diversos jugadors del filial completin la llista a Canàries.