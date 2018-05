«Estic molt a gust a Girona i m'agradaria complir el contracte per tenir estabilitat»

Vist ja amb més distància, l'empat a Getafe continua sent bo perquè es va sumar o ho veu com una oportunitat perduda?

Al principi hi anàvem amb la idea de guanyar sí o sí. Després el partit va ser el que va ser. Ells ens pressionaven molt a dalt però amb el penal el partit va canviar i se'ns va ficar de cara. Tots pensàvem que havíem de guanyar sí o sí però també vam estar a prop de perdre. La prioritat era no perdre per tenir l' average a favor i continuar en la lluita.

Va tornar a l'equip després d'estar sancionat contra l'Espanyol. Com es va notar de pivot rere Granell i Pons? Hi havia jugat ben poc així aquest any.

Vam jugar-hi a València amb trivot. M'hi sento molt còmode. M'adapto ràpid a la posició i faig el que em demana el míster.

Recordava una mica el seu primer curs aquí (13-14) amb Eloi i Jandro per davant seu.

Sí, és veritat. També hi jugaven Matamala, Felipe. Aquella època jugàvem amb trivot.

Va tornar a l'estiu amb l'etiqueta de polivalent. Pot fer de pivot, interior, central... On se sent més còmode?

Em sento còmode al mig del camp. De migcampista. Puc fer funcions de central o d'interior però on puc rendir millor amb partits i minuts és al mig. Enguany he jugat a darrere i ha sortit bé però on més còmode em sento és de pivot i on he jugat sempre

Precisament el fet de no tenir una posició específica el pot haver perjudicat?

Sí que hi ha alguna setmana d'entrenaments que no saps gaire bé on jugaràs, si jugaràs...Fas mig entrenamnet de central, torno al mig, després al darrere. Tot i això, m'adapto ràpid i cap problema.

Ha estat titular darrerament a Vitòria i Getafe i ha ofert un bon nivell. Tot i això, són només 8 titularitats aquesta temporada i 14 participacions. S'esperava tenir més protagonisme?

Sí, venia per intentar ajudar en el que fos i tenir minuts. No per ser titular però una mica com passava al Leganés, on no hi havia un onze definit i el míster anava rotant. Aquí no ha estat així i cal acceptar-ho. L'equip també ha dut una dinàmica molt bona. Jo vaig arribar lesionat i em va costar enganxar-me. Un cop vaig reaparèixer vaig jugar un parell de partits al mig del camp però duia molt de temps sense competir i em va costar una mica. Després vaig sortir i vaig tornar a entrar de central dos partits contra Espanyol i Getafe a casa, on vam guanyar. Tot seguit vaig passar al mig del camp i els resultats no van acompanyar. Passat València vaig sortir de l'equip quan considero que havia agafat la confiança i el ritme necessaris i em trobava més bé. No vaig tornar a entrar fins l'altre dia a Vitòria.

La lesió al dit del peu, els bons resultats...Per què creu que no ha tingut més continuïtat?

El rendiment dels companys. És una temporada molt bona, espectacular. Sí que hi ha hagut partits en els quals em pensava que després del cap de setmana hi podria haver canvis i no n'hi havia. Frustrava una mica perquè estàs treballant per esperar una oportunitat i quan veus que l'equip no guanya o els resultats no acompanyen et sembla que hi poden haver canvis. No ha estat així però no tinc res a retreure a ningú. El míster confia molt amb els onze que han jugat quasi tots els minuts i cal acceptar-ho.

Li ha estranyat veure com no s'oxigenava l'equip i sempre anaven jugant els mateixos?

No és cosa meva opinar d'això. Ell té les seves idees i vol el millor per a l'equip i el club. Jo he d'estar a disposició de l'entrenador. Si em fa jugar, molt bé i, si no, doncs a continuar.

És dels que demanen explicacions vostè?

No. Mai li he preguntat què passava ni ha vingut ell tampoc a dir-me res.

Col·lectivament encara s'ha de veure, però com valora la seva campanya personalment?

Estic content. Estic a gust a la ciutat, la família està bé. Quan he competit he respost tant de central com al mig del camp. No se'm pot dir res a mi.

Ve de jugar dos dels tres últims partits. Espera tenir continuïtat aquestes tres últimes jornades?

Sí. M'agradaria jugar aquests tres partits i acabar amb bones sensacions. Seria important per a la temporada que ve per mi. No depèn de mi. Jo em dedico a entrenar i el que decideix és el míster.

Tant el seu primer any aquí com posteriorment a Valladolid i Leganés i ara que ha tornat ha demostrat ser un bon pelotero. L'emprenya que se l'etiqueti de jugador «físic»?

No m'emprenya però m'agradaria que se'm catalogués per tot el que faig al camp. No sempre quedar que faig la feina bruta o fosca. Pot ser així però també quan tinc la pilota no soc dels que se la treuen de sobre amunt. Algun cop miro estadístiques de passades i pilotes que toco i que perdo i sí que se'm podria valorar d'una altra manera, no només com un jugador que fa feina fosca o sempre està darrere dels altres.

L'equip estava fet per salvar-se i a manca de tres jornades estan lluitant per entrar a Europa. Com definiria la temporada?

Espectacular. Venia del Leganés en una temporada complicada on ens vam salvar en la penúltima jornada a San Mamés. Arribava a un altre equip acabat d'ascendir per primer cop a Primera. Salvar-nos amb tantes jornades per endavant i estar lluitant per ser a Europa és espectacular.

Si li haguessin dit al juny del 2014 quan va marxar que quatre anys després serien a Primera amb opcions d'Europa League, què hauria pensat?

Doncs hauria tornat l'any següent, que hi va haver opcions. Ha canviat sobretot en temes d'estructura. Llavors no hi havia estabilitat i per això vaig decidir anar-me'n a Valladolid. Un cop allà, el Girona va començar a estar a dalt i jo pensava «ara aquests pujaran». Al final no ho van fer però la bona feina ha donat fruits i comportat estar gaudint de Primera. Ha canviat tot moltíssim respecte al 2014. Més que res el club. Ara hi ha molta més seriositat en les persones que hi ha a dins, treballant. La gent que treballa el dia a dia s'han reforçat però continuen sent els mateixos. Hi ha molt bon ambient. El vestidor és molt sa i és tot molt semblant a l'altre cop que vaig estar aquí.

Per entrar a Europa s'hauran de guanyar els tres partits?

Sí. Comencem pel de l'Eibar i a veure què fan els altres.

Veu algun rival més favorit que els altres?

El Sevilla ha canviat d'entrenador i farà segurament un canvi. El Getafe està molt bé i realment té un calendari potser millor. Ara, ja sabem que els descendits no ho posaran fàcil. L'altre dia el Màlaga va complicar la vida al Betis.

Entrar a Europa com a 7è suposaria haver de disputar una fase prèvia a finals de juliol i per tant començar molt aviat la pretemporada. Hi ha gent que diu que no convé per tot el que comportaria... Als jugadors els il·lusiona el repte?

A tothom li ha de fer il·lusió. Al vestidor, l'afició, a tothom. No sabem què passarà l'any que ve. Si sorgeix una oportunitat s'ha d'aprofitar i intentar agafar-la.

Què suposa per a un futbolista jugar a Europa?

El somni de tots els jugadors és arribar a Primera. Un cop s'hi arriba, l'objectiu és que no sigui de passada i gaudir-la molts anys. Després ja se cerquen altres al·licients . Aquí a Girona ningú s'esperava que estiguéssim a aquestes alçades lluitant per Europa. Hem fet una gran temporada i hem d'intentar ficar-nos-hi com sigui. No sabem si es podrà tornar a repetir, però serà complicat.

Té contracte fins al 2020. El veurem aquí la pretemporada 18-19 o es planteja alguna cosa?

No em plantejo res. Estic molt a gust aquí, estic content. M'agradaria continuar per trobar una estabilitat i aquí és el lloc idoni. Tanmateix, no tanco les portes a res i si el club creu que he de trobar-me una sortida ho faré i em buscaré les garrofes a un altre lloc com he fet sempre.

Entenc que no demanarà sortir.

Jo no demanaré res. Tinc contracte i estic molt a gust. Em tracten fenomenal i m'agradaria complir el contracte.