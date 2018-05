Suspenen l'actuació de l'«aizkolari» Bihurri i la jornada de germanor amb l'Eibar

Desencís de la penya de l'Eibar a Girona. O essent més precisos, gran emprenyada. Res millor per resumir-ho que les paraules del president de la penya Giro Ona -l'única de l'Eibar que hi ha a Catalunya, precisament a les comarques de Girona-, Aitor Ibarguren: «La de Girona és la pitjor sortida que ha fet l'afició de l'Eibar en tota la temporada».

El que s'havia preparat com una gran jornada d'agermanament entre les aficions de Girona i d'Eibar ha quedat pràcticament en res. El plat fort, l'exhibició de l' aizkolari recordman mundial Ernesto Ezpeleta Bihurri en els prolegòmens del partit de demà, s'ha suspès, segons assegura Ibarguren, pel «total desinterès mostrat». «És un tràngol molt difícil per mi, havia dedicat moltes hores i il·lusions en aquesta trobada», es lamenta el president de la penya eibarresa.

Segons explica Ibarguren, es va posar en contacte amb responsables de la penya Inmortal Girona, per organitzar conjuntament la trobada. Els responsables d'aquesta li van respondre que se n'encarregarien a partir del partit contra el Getafe, ja que era un partit molt important. Ibarguren ja es va mostrar estranyat, ja que segons apunta, no entén que una cosa impedeixi començar a preparar l'altra.

A partir d'aquí, tot van ser problemes. D'entrada, es va prohibir a Bihurri realitzar l'exhibició a prop del camp, pel perímetre de seguretat, «quan al Bernabéu ho va fer al costat de la porta 1». Després, el dinar de germanor «el volien fer en un xinès, com si a Girona no hi hagués bona gastronomia». Més endavant va saber que no es feia publicitat enlloc i que tot estava per fer. «Amb molt de mal al cor, vaig trucar a Bihurri i li vaig dir que no valia la pena que vingués». L' aizkolari, que venia a Girona de franc -«no vaig trobar cap empresa que donés ni 100 euros per pagar-li la gasolina»- havia anul·lat dues exhibicions aquest cap de setmana i havia comprat un tronc a Normandia que pensava talar a Girona, assolint un rècord Guiness per fer promoció de la ciutat. En total, Bihurri haurà perdut uns 6.000 euros.



El Girona també rep

Les queixes pel fracàs de la jornada les fa extensives el president de la penya també al Girona, si bé per altres causes: «Les entrades van arribar tard a Eibar, i a més fan pagar 30 euros per entrar a nens de dos anys, un fet que no hem vist enlloc. Per si no fos suficient, les entrades de cortesia estan situades a un gol, en lloc de tribuna com és costum». En definitiva, la gent d'Eibar «un altre any molta gent dirà que millor anar a Cornellà o a Vila-real, on vam ser tractats de primera».