La penya blaugrana de Xangai, a Montilivi

L'estadi ha presentat avui una entrada prou bona, amb 9.706 espectadors, tot i la pluja que ha caigut a Girona una estona abans del partit. A la grada s'hi veu cada vegada més turistes, un fenòmen que va lligat amb l'arribada de Daniel Prat com a responsable de ticketing. A la zona de Preferent, per exemple, hi havia seguidors xinesos de la penya blaugrana de Xangai i també diversos aficionats anglesos que, sobretot en els primers minuts, esperonaven la grada a donar suport als futbolistes locals. També es van veure llargues cues a la botiga oficial del club per comprar samarretes, bufandes i d'altre material de merchandising.