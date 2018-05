El club ja es mou per renovar el contracte de Chicho: «És l'opcio número u»

El Peralada va aconseguir diumenge al migdia, sense haver d'esperar al seu partit a la Ciutat Esportiva del Vila-real, la salvació matemàtica a Segona B. El filial del Girona va celebrar la consecució del gran objectiu de la temporada amb un imponent 0-3 contra el segon equip groguet, que estava lluitant pel subcampionat de Lliga. La fita del Peralada, assolida a una jornada del final, adquireix una dimensió molt més àmplia del que podria semblar. I és que el conjunt alt-empordanès va navegar durant moltes jornades de la primera volta en zona de descens sense intuir-se-li gaire capacitat de reacció. Després de l'adeu d'Arnau Sala a la lliga xinesa amb Raül Agné i del «no» inesperat de Juan Carlos Moreno, la direcció esportiva del Girona va decantar-se per Chicho Pèlach (Figueres) com a entrenador. L'aposta era arriscada però ha sortit d'allò més bé. Tant, que des del club ja s'està treballant per a la renovació del seu contracte per tal que Chicho continuï al capdavant de l'equip la temporada vinent. «Ens vam emplaçar amb els seus agents a parlar-ne un cop la permanència fos matemàtica. Estem en contacte i estarem alineats en aquest sentit. Per part del club és la primera opció sí o sí». Així de clar es mostrava el secretari tècnic del Girona i responsable esportiu del Peralada, Ivan Hammoch, sobre les intencions amb Chicho.

Vuit victòries, vuit empats i només dues derrotes en les divuit jornades que ha dirigit l'equip fins ara són uns números més que excel·lents que han permès al Peralada salvar-se sense gaires patiments al final. «La Lliga és molt complicada i sabíem que calia una segona volta molt bona. Ha estat excel·lent i estem molt contents. La plantilla ha demostrat que era una bona plantilla. Li va costar adaptar-se i acoblar-se», diu Hammouch. L'exjugador de l'Hospitalet revela com va anar l'aposta per Chicho. «Volíem algú que tingués il·lusió per entrenar, mentalitat per treballar amb joves, coneixement del que és el Girona i del canvi que s'està produint al club».



Porro pujarà definitivament

La renovació de Chicho com a entrenador, si s'acaba produint, serà el primer moviment del Peralada 2018-19. N'hi haurà més. Un que ja és segur és l'ascens definitiu de Pedro Porro, del juvenil. «El futur se'l marcarà ell amb el seu rendiment. El club n'està molt content des que va arribar. Ho ha demostrat amb una gran temporada a Divisió d'honor. El següent pas és el Peralada. Ha d'anar madurant», revela Hammouch. Pel que fa als objectius del filial a curt termini, el secretari tècnic ho té clar. «Serà la salvació». I és que Hammouch vol «tocar de peus a terra» i reconeix que el club està «millorant» a nivell de planter tot i que admetre que «encara falta per comparar-se amb d'altres equips que competeixen a la categoria, com el Vila-real».