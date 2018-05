El Las Palmas-Girona es jugarà el dissabte 19 (18.30) si és decisiu per Europa

LaLliga ha fet públics aquest matí els horaris de la darrera jornada de Primera, que es jugarà entre el dissabte 19 i el diumenge 20 de maig. El Las Palmas-Girona ha quedat programat pel dia 19 a les 18.30h, dins de la franja dels partits en horari unificat perquè hi pot haver en joc la classificació per la Europa League. Si finalment els de Machín arribessin a l'última data del calendari ja sense cap possibilitat, és probable que LaLliga, com ja ho ha advertit, en modifiqui l'hora. De moment han quedat fixats en aquest horari els partits:

Vila-real-Madrid

Leganés-Betis

Sevilla-Alabès

Màlaga-Getafe

Atlètic-Eibar

Las Palmas-Girona

El Celta-Llevant, el València-Deportivo, l'Ahtletic-Espanyol i el Barça-Reial Societat, on segur que ja no hi haurà res en joc, es jugaran fora de l'horari unificat. El primer, dissabte a les 13h. Els altres, el diumenge a les 12, 16.15 i 20.45, respectivament.

El Girona, a falta de dues jornades, és a quatre punts del setè (Getafe), l'última plaça de classificació europea. Si demà el Sevilla guanya el partit endarrerit contra el Madrid, matemàticament ja serà impossible assolir aquest objectiu perquè seran els andalusos els qui es posaran setens, amb sis punts d'avantatge i el gol average a favor.