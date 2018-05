Marcelino cita tots els disponibles per jugar un amistós a Aràbia

Amb la quarta plaça assegurada matemàticament i conscients que atrapar el Reial Madrid al tercer lloc és pràcticament impossible, el València les dues jornades que resten de curs gairebé li sobren. De fet, ahir mateix se'n va anar cap a l'Aràbia Saudita on aquesta tarda (17.40) disputarà a Riad un partit amistós contra el conjunt local de l'Al-Nassr. El matx s'emmarca en el programa La Liga World que té com a objectiu, entre altres, projectar internacionalment la imatge de la competició. Per a disputar el partit a terres asiàtiques, Marcelino García Toral va convocar tots els seus homes disponibles. El tècnic té les úniques baixes per lesió de Coquelin i de Maksimovic, engripat, mentre que també són a Aràbia Saudita els joves del Mestalla, Javi Jiménez i Gonzalo Villar.

L'equip no tornarà a la península fins demà al migdia mentre que a la tarda hi ha prevista una sessió d'entrenament, per preparar la visita de dissabte a Montilivi (2/4 de 7). El València s'entrenarà també divendres a la tarda a Paterna abans de viatjar cap a terres gironines per encarar el partit de la penúltima jornada de Lliga.