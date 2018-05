Se'n va un tros d'història

Tossut i marrà com pocs, Eloi Amagat mai s'ha rendit. No ho va fer quan va haver-se de buscar les garrofes a Sant Andreu o Gavà fa més d'una dècada ni quan es va quedar sense lloc a la plantilla després de l'ascens a Segona A el 2008. Es va haver de buscar la vida a Llorca primer i després a Llagostera, on va rellançar la seva carrera per poder tornar a Montilivi el 2012. Aquell vailet que havia debutat amb 18 anys i un gol decisiu a la Copa del Rei que eliminava el Vila-real tornava a Montilivi per escriure les millors temporades de la història del club. Una promoció fallida amb l'Almeria, la salvació agònica contra el Deportivo, les patacades contra Lugo, Saragossa i Osasuna fins al juny passat, tocar el cel i dur el Girona a Primera Divisió. No ha estat enguany la seva millor temporada futbolísticament parlant però sí que ha gaudit de la màxima categoria com un més des del vestidor i també ha tingut l'oportunitat d'estrenar-se uns minuts en la victòria contra el Leganés (3-0). L'etapa com a blanc-i-vermell d'Eloi Amagat, però, arriba a la seva fi. El club no renovarà el seu contracte, que acaba el proper 30 de juny i el migcampista, l'únic de la història que ha defensat els colors del Girona a Tercera, Segona B, Segona A i Primera, no continuarà a l'equip el curs que ve.

Eloi Amagat anunciarà aquest migdia que posa punt i final a la seva etapa al Girona després de 183 partits en competició oficial repartits en 9 temporades (2004-06 i 2012-18). Deixa el Girona i deixa Montilivi però, en principi, té la intenció de continuar jugant a futbol. A punt de fer 32 anys -el dia 21 d'aquest mes-, Eloi Amagat es veu amb cor i forces per continuar jugant i està obert a propostes. La categoria de plata no seria un mal destí tot i que també té forces números d'atrevir-se a tastar una aventura a l'estranger. Per decidir-se encara té temps.

De moment avui s'acomiadarà públicament de la que ha estat la seva casa les últimes sis temporades en les quals ha vist de tot: des d'impagaments i propietaris fugits a la transformació del club arran de l'ascens a Primera. Esportivament, aquesta temporada entre les lesions i la forta competència al mig del camp ha vist molt reduïda la seva participació. Han estat tan sols 6 minuts contra el Leganés que, això sí, els va gaudir d'allò més. Malgrat ser indiscutible per a Machín des del primer dia que va arribar, la temporada passada ja va començar a perdre protagonisme i enguany ha desaparegut no només de l'onze sinó també de les convocatòries. Caldrà veure si Eloi Amagat té protagonisme en aquestes dues jornades que resten, demà amb el València i la setmana que ve a Las Palmas. Tot i que unes molèsties al genoll no l'han permès treballar amb normalitat aquesta setmana, de ben segur que el 10 blanc-i-vermell farà tot el possible per poder-se acomiadar de la seva afició damunt del terreny de joc.