Un comiat en la intimitat Poc més de 6.000 aficionats, a l'estadi Gran Canària

Les penyes del Las Palmas ja havien anunciat que no tenien intenció d'assistir al darrer partit de la temporada a l'estadi de Gran Canària en senyal de protesta per la mala temporada del seu equip. A l'hora de la veritat el partit es va jugar gairebé en la intimitat i sense ambient, però les 6.362 persones que van acabar anant al partit representen una entrada superior a les poc de 4.000 que s'havien reunit quinze dies enrere en la visita del Getafe. A la imatge inferior, una perspectiva de la immensa grada de l'estadi, amb capacitat per a més de 30.000 persones, poc abans de començar el partit, amb molts buits i ben pocs seguidors. El Las Palmas ha culminat un any desastrós, on només ha sumat 22 punts, amb el descens a Segona Divisió.