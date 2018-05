victòria per tancar una temporada inoblidable

ha acabat una temporada excel·lent per al Girona. El debut dels gironins a Primera Divisió ha estat tot un èxit. L'equip ha assolit l'objectiu de la salvació molt aviat i ha pogut acabar la Lliga a la part mitjana alta de la classificació. La inèrcia de l'ascens ha servit per donar continuïtat a una plantilla que ha demostrat que podia jugar a la màxima competició espanyola. S'han consolidat vuit o nou jugadors a l'equip inicial, ha estat un gran any per a futbolistes com Yassine Bounou, Pablo Maffeo, Juanpe, Jonas Ramalho, Pere Pons, Àlex Granell, Borja Garcia, Aday Benitez, Mojica i Portu. La incorporació de Bernardo Espinosa a la defensa i els gols de Cristhian Stuani han servit per acabar de perfeccionar un onze que ja ens sabem de memòria. Pablo Machín ha donat continuïtat al seu projecte, ha estat fidel a la seva idea de joc i ha seguit apostant per un sistema de joc que li ha donat molt bons resultats. Sense dubte que la forma de jugar de l'equip ha condicionat molts adversaris i n'ha sorprès més d'un. L'equip s'ha mantingut compacte, s'ha refet de les males dinàmiques i ha tinguts molts partits de bon futbol. Recordarem la victòria el dia del Reial Madrid, els empats contra l'Atlètic, les sis jornades consecutives guanyant a Montilivi, els gols en les jugades d'estratègia i l'efectivitat de la parella Portu-Stuani.



SENSE SORPRESES A L'ONZE. Amb la baixa de Mojica per unes molèsties físiques, l'únic canvi que podia semblar novetat era l'entrada del Choco Lozano en el lloc de Borja García, les altres posicions eren les habituals. En un partit on podia suposar el final de l'etapa gironina per a alguns futbolistes, van quedar-se sense jugar Aleix Garcia, Douglas Luiz, Marc Muniesa, Eloi Amagat, Carles Planes, Gorka Iraizoz... es pot pensar que és una declaració d'intencions del tècnic de cara a la configuració de la plantilla de la propera temporada. Machín ha confiat en un equip base durant tot l'any i amb aquesta idea ha arribat fins al final. En part és lògic que el tècnic hagi volgut donar continuïtat als jugadors que han portat l'equip fins aquí. Ahir no hi va haver premi per a futbolistes que s'han passat bona part de la temporada mirant com jugaven els seus companys.



VICTÒRIA PER ACABAR BÉ. Un cop l'equip va aconseguir la salvació es va posar com a nou objectiu la lluita per una plaça a Europa. Segurament va ser un objectiu massa ambiciós, la fita era molt complicada, calia lluitar amb equips tan potents com Vila-Real, Betis o Sevilla. Com que la dinàmica dels últims enfrontaments no era molt bona era important poder acabar la Lliga amb millors sensacions. La victòria d'ahir no va ser fàcil, davant un Las Palmas que fa setmanes que ja està pensant en la Segona Divisió era important fer un partit seriós. El Girona va competir, va dominar en el marcador i va ser molt efectiu. L'equip de Paco Jémez va mantenir la possessió, portava el ritme de joc i controlava la pilota mentre els visitants es mantenien organitzats i preparats per poder atacar. Ofensivament hi havia espais, Portu podia córrer i el golejador Cristhian Stuani disposava d'accions per poder rematar. Dos gols més de l'uruguaià van servir per tornar a donar tres punts més al seu equip en un dia on el Choco Lozano no va participar tant del joc.



PENSANT EN EL FUTUR. Arriba el moment de pensar en la planificació per poder afrontar amb les màximes garanties el proper curs. Ara la feina important l'ha de fer Quique Càrcel, és el moment de treballar als despatxos. Cal definir quins són els futbolistes que no poden continuar, bàsicament han de ser jugadors que aquest any no han tingut continuïtat i no han aportat millora en el conjunt. Serà també el moment de prendre decisions difícils, és més fàcil donar la benvinguda a nous futbolistes que no pas obrir la porta de sortida als que no poden continuar. Juntament amb la idea de joc de l'entrenador, el director esportiu és l'encarregat de dissenyar la plantilla, cal encertar en les decisions i buscar un augment de qualitat, els fitxatges han d'arribar per fer més forta una plantilla que haurà de tornar a competir contra grans equips. Jugadors que aquesta temporada han tingut molts minuts han de trobar-se amb més competència. La incorporació de futbolistes d'experiència i qualitat ha d'augmentar el nivell de tot el grup, la competitivitat ha d'estar sempre present ja que va lligada al rendiment, com més competència té el jugador per guanyar-se un lloc a l'onze més ha de d'esforçar-se durant la setmana. Quique Càrcel s'està caracteritzant per ser un tècnic amb molt bon ull, la gran majoria de futbolistes que ha portat al club han rendit a bon nivell, alguns d'ells han estat sorpreses molt positives. Enguany la Lliga ha acabat aviat, amb el Mundial enmig de l'estiu les negociacions es podran realitzar amb més calma i l'equip tècnic podrà valorar el que més convingui al club. Ara agafa rellevància concretar el futur de Pablo Machín, tot fa pensar que tant a l'entrenador com al club els interessa continuar junts. El tècnic té contracte per tant el més lògic és que el compleixi i si el club s'hi posa bé arribaran a un acord per poder-lo ampliar.