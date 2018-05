Un entrenador de llegenda per als aficionats

«La recent història d'èxits del Girona no s'entén sense parlar de Pablo Machín»



ignasi prádanos

President Penya Pablo Machine

El president de la penya d'aficionats que porta el nom del tècnic de Sòria no dubta de la importància del paper jugat per Pablo Machín en els èxits més grans del club gironí des de la seva fundació. «No s'entén la història d'èxit del Girona en aquests últims anys, lluitant per l'ascens i finalment aconseguint-lo per jugar a Primera Divisió, sense Machín», diu Prádanos, que està convençut que «el pas del temps, o també si arriben moments menys exitosos, encara servirà més per visualitzar la importància del que ha aconseguit el Girona amb Pablo Machín a la banqueta». Davant de la marxa de Pablo Machín, Ignasi Prádanos té una sensació de «tristesa, per un costat, i de comprensió per l'altra perquè, almenys per a mi, està clar que anar a Sevilla és fer dos passos endavant com a entrenador»

«D'aquí a uns anys parlarem de l'etapa Machín i de la seva gran importància»



raimon nadal

Membre Penya Pere Pons

Raimon Nadal no té cap dubte que Pablo Machín ha estat el «personatge cabdal de la millor època de tota la història del nostre club; evidentment ha anat de la mà de jugadors, tècnics i de tota la gent que hi ha posat el seu gra de sorra però ell ha estat un referent que hi ha tingut un partit important». Amic personal de l'entrenador i company a la pista de pàdel, està convençut que «el pas del temps encara servirà perquè es valori més la seva feina, d'aquí a uns anys parlarem de l'era Machín i de la seva gran importància per al Girona com al Barça es parla de l'era Guardiola». Nadal també veu bé el moment que ha escollit Pablo Machín per deixar el Girona després de quatre anys i mig al club; «És un moment molt bo per a les dues parts, tant per al Girona com a ell, perquè se'n va amb l'equip desè de Primera evitant que el seu llegat quedi tacat si la temporada vinent no hagués anat bé».



«El que ha fet Pablo Machín a Girona és una meravella que no es veurà més»



esteve fernández

President Penya Nord-A. Granell

Esteve Fernández valora l'estabilitat que ha donat Pablo Machín a la banqueta de Montilivi en els últims quatre anys i mig. «El que ha fet aquest noi a Girona és una meravella que no veurem mai més, ni aquí ni enlloc més del futbol espanyol perquè en els països llatins no es té paciència per deixar treballar un entrenador tant de temps», diu Fernández, que destaca que «per fer renéixer el Girona de les seves cendres fins a portar-lo a Primera Divisió com ha fet Pablo Machín s'ha de tenir molta capacitat; i ell sense dubte la té».

«Machín i el Girona han crescut junts, el seu pas pel club ha estat espectacular»



pepe sierra

President Penya Immortal

L'històric aficionat del Girona també té grans paraules per a Pablo Machín, de qui creu que «ell i el club han crescut junts, quan va arribar va aconseguir un autèntic miracle salvant l'equip del descens i després pujant i acabant desens a Primera». Sierra entén la marxa de Machín al Sevilla perquè «va a un gran i és un pas endavant en la seva carrera».



«Machín passarà a la història com el millor tècnic que ha tingut el Girona»



Quim alegret

President Penya Saltenca

Alegret és un altre dels que no dubten que el pas del temps donarà rellevància a la feina de Pablo Machín a Montilivi: «El que ha fet des que va arribar amb l'equip enfonsat semblava impensable, estic segur que passarà a la història com el millor tècnic que ha tingut el Girona».