Machín s'endú Jordi Guerrero

L´adeu de Pablo Machín, sobtat, sorprenent i també potser inesperat a Montilivi, està tenint conseqüències que ben pocs s´imaginaven. Encara no ha tornat a rodar la pilota; ni tan sols es coneix la identitat del que serà el nou entrenador, pel que és impossible valorar si, al damunt de la gespa, al sorià se´l troba o no a faltar amb els resultats a la mà. Si més no, la seva marxa rumb a Sevilla no només ha deixat orfe un simple seient a la banqueta. El cos tècnic d´aquests últims anys al Girona s´està desmantellant per moments. Hi haurà foc nou, i de quina manera, veient que les baixes se succeeixen. Se´n va Machín, i darrere d´ell, el seu equip. El primer, Jordi Balcells. Ja va volar al seu costat dimarts. Però encara cal afegir-hi algú. Un parell més de noms propis, com es va poder saber ahir. Es tracta de Jordi Guerrero, el seu segon aquests darrers anys, i també l´analista Carlos Martínez. Comiats importants i transcendents; tant, que l´aterratge del nou entrenador vindrà acompanyat d´un reguitzell de cares noves al vestidor.

Amb tot, Machín no se´n va sol cap al Sánchez Pizjuán. Si dimarts va quedar clar que l´acompanyava el preparador físic Jordi Balcells –el lloretenc posava d´aquesta manera el punt i final a un total de tretze temporades al club, on va arribar el 2005 per fer-se càrrec dels alevins–, ahir també es va saber que el tècnic ha pogut convèncer Joaquín Caparrós per ampliar el seu staff amb encara més gent de la seva confiança. I això que, en un principi, no semblava que seria així. Tot feia indicar que Machín s´envoltaria de gent que li posaria a dit el Sevilla i que homes com Carlos Marchena o Antonio Álvarez s´acabarien convertint en els seus ajudants. Però no ha estat així. Després d´insistir, ha estat capaç d´endur-se Jordi Guerrero. La seva mà dreta a Montilivi durant tot aquest temps.

Tot i tenir un any més de contracte, l´arbucienc ha arribat a un acord amb el Girona per rescindir-lo. D´aquesta manera, Machín tindrà al seu costat l´encarregat de pensar, dibuixar i transmetre les jugades d´estratègia que tants bons resultats li han donat al conjunt blanc-i-vermell al llarg d´aquestes darreres temporades. Guerrero va aterrar al club el mes de desembre del 2013 per convertir-se en ajudant de Javi López, relleu de Ricardo Rodríguez a la banqueta del primer equip, destituït per culpa dels mals resultats quan encara no s´havia tancat la primera volta d´aquella temporada. Quan hi va haver el nou relleu, amb l´entrada de Pablo Machín el mes de març del 2014, va mantenir el càrrec. Fins ara. Compta amb 200 partits a l´esquena, una xifra a la qual va arribar en l´última jornada d´aquesta mateixa temporada, al camp del Las Palmas i on l´equip va tancar el campionat amb victòria: 1-2 gràcies a un doblet de Cristhian Stuani.

Machín, Balcells, Guerrero... i l´encarregat de tancar l´equació és Carlos Martínez. L´analista només ha estat un any a Girona; temps suficient per acabar fent el salt a un dels clubs més importants del país. Uns cursos enrere, Martínez era l´entrenador del juvenil A del Cornellà, club en què també desenvolupava les tasques d´analista dels rivals de la primera plantilla. Després va passar a formar part del cos tècnic del Barça, fent funcions d´scouting a les ordres de Roberto Moreno. El Girona el va decidir pescar aquest darrer estiu i, un any després, el seu rendiment ha convençut Machín, fins al punt que el sorià ha decidit emportar-se´l també en aquesta nova aventura.

Amb tot, ja són quatre els integrants del cos tècnic blanc-i-vermell que han decidit canviar d´aires i fer així les maletes rumb al Sánchez Pizjuán. No serà el cas d´Omar Harrak. L´entrenador de porters, si no hi ha cap canvi d´última hora, continua a l´espera de convertir-se en un dels homes importants de l´staff entrant, a dia d´avui encara per definir.