Girona i Reial Madrid són els únics equips de Primera encara sense entrenador

Per sorpresa, probablament més el Reial Madrid que el Girona, els dos clubs han vist com en els últims dies els seus entrenadors anunciaven que no seguirien la propera temporada. Pablo Machín, que ja havia anunciat que no tancava la porta a marxar però no semblava decidit del tot, va posar rumb al Sánchez Pizjuán i Zidane, va decidir plegar de les seves funcions al capdavant del Madrid deixant petrificats els aficionats blancs i el president del club, Florentino Pérez. Amb la confirmació ahir de l'arribada de Rubi a l'Espanyol (i en dies anteriors, les de Pellegrino al Leganés i de Berizzo a l'Athletic), només queden dues banquetes per confirmar.

Als despatxos dels dos conjunts s'intenten accelerar les gestions per buscar el nou entrenador i el ball de noms és constant, encara que sembla que a Montilivi tenen les coses més clares que a Chamartín. Si uns pensen amb homes com Pochettino, Löw, Wenger o Klopp, pels quals haurien de pagar una milionada, Quique Cárcel sembla tenir molt clara la seva idea i la decisió final es podria prendre aquesta mateixa setmana. Juan Carlos Unzué, extècnic del Celta i exsegon entrenador del Barça sembla estar a la pole position per dirigir l'equip gironí, encara que no es poden descartar opcions com les d'Eusebio Sacristán o la de l'exentrenador del Llevant Juan Ramón López Muñiz, amb qui també s'ha contactat.

Sigui qui sigui l'escollit no es farà esperar l'anunci de l'acord. És el que més convé al club per gestionar i confeccionar una plantilla que estava planificada per a l'estil de joc de Pablo Machín i que, en funció del nou preparador, podria patir canvis d'esquemes i amb el que comporta el mercat de fitxatges, arribades i sortides de jugadors que vindran decidides des de la secretaria tècnica i escoltant molt el nou entrenador.

La nova temporada a Primera Divisió, que començarà oficialment el proper 18 d'agost, ja té confirmats disset tècnics de disset equips que jugaran la propera temporada a la categoria. A banda del Girona i Reial Madrid, que no tenen preparador, queda per decidir el vintè equip que jugui la Lliga, que sortirà dels play-off d'ascens de Segona Divisió, que començarà aquest dimecres. Aquest equip serà Numància, Valladolid, Sporting o Saragossa. Ja coneixíem Rayo Vallecano i Osca, aquest darrer, amb l'argentí Leo Franco a la banqueta, que ha arribat a l'equip aragonès substituint Rubi, oficialitzat ahir al migdia com a nou tècinic de l'Espanyol.

També va trobar ràpidament un substitut de garanties a Asier Garitano el Leganés. El tècnic basc dirigirà la Reial Societat i Pellegrino, ex del Southampton, és l'escollit per dirigir l'equip madrileny. Berizzo debutarà a la banqueta de l'Athletic, mentre que Antonio Mohamed dirigirà el Celta de Vigo. Homes com Marcelino García Toral (València), Paco López (Llevant), Pepe Bordalás (Getafe) o Ernesto Valverde (Barça) seguiran amb els projectes esportius dels seus respectius clubs després de guanyar-s'ho la temporada passada completant magnífiques temporades, sigui aconseguint el títol, la salvació o classificant-se per a Europa.