Eusebio arriba a Girona disposat a adaptar-se al seu sistema de joc i donar-li «matisos»

El nou entrenador del Girona FC, Eusebio Sacristán, ha explicat aquest migdia, en la seva multitudinària presentació a la sala de premsa de Montilivi, que està "agraït" per la confiança que li ha donat el club. En aquest sentit ha subratllat que "des del primer dia hem tingut una sintonia molt gran i m'hi vaig il·lusionar des del primer moment". Eusebio ha recordat que "el Girona està en una magnífica situació i això té molt mèrit" i ha afegit que "la figura de Machin ha sigut molt important en els èxits de les darreres temporades, transmetent energia positiva amb una manera de jugar diferent". "La meva idea és adaptar-me a la idea de joc que ha desenvolupat l'equip aquests darrers anys, polint-ho amb els meus matisos", ha assegurat, destacant que "estic decidit a donar el millor de mi perquè estic convençut que el Girona em donarà la possibilitat de seguir creixent com a entrenador i poder seguir gaudint de la meva passió pel futbol". Els ajudants d'Eusebio seran Juan Carlos Andrés i Onésimo.

Eusebio ha admès que "la connexió amb Quique (Cárcel) des del principi ha sigut molt bona" i ha explicat que quan s'ha enfrontat al Girona aquestes darreres temporades "sempre he tingut partits complicats". Ara vol adaptar-se al sistema que ha explotat Machín: "el meu repte és treure profit a aquesta idea de joc". També s'ha referit a la seva connexió amb antics companys seus al Barça com el propi Delfí Geli o gent del City com Pep Guardiola i Txiki Begiristain, destacant que "això ha sigut un punt més que ha sumat a tot allò positiu que he vist". El técnic ha confirmat que l'equip blanc-i-vermell realitzarà una estada durant la pretemporada a Manchester.

Per la seva banda el president Delfí Geli ha dit que "estem contents i satisfets de començar una nova etapa i un nou repte amb la persona que creiem que ens pot ajudar a seguir consolidant el club a Primera". Geli ha volgut agrair-li "la il·lusió i les ganes que té per començar aquest projecte" i ha subratllat que "ens ha posat moltes facilitats, cosa que demostra les ganes que té d'estar aquí". El director esportiu, Quique Cárcel, s'hi ha afegit en la valoració destacant que "Eusebio ha acceptat la nostra proposta posant-nos les coses molt fàcils a l'hora de parlar". Cárcel ha recordat que "fa uns dies ja vaig marcar la línia del que buscava i estic molt content. Des que em vaig reunir amb ell la primera vegada ho vaig tenir clar: és una persona humil, sincera i apassionada pel futbol. Ens entendrem molt bé". Això sí el director esportiu ha advertit que "té un repte difícil perquè venim de quatre anys on les coses han anat molt bé amb el sistema de Pablo Machín", encara que s'ha mostrat convençut que és "la persona més efectiva" per arrencar el nou projecte.