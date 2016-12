Un aparcament reforça la seguretat davant dels robatoris a tota la ciutat

Un aparcament municipial en concessió ha penjat cartells per anunciar que reforça la seguretat arran dels robatoris a vehicles en estacionaments de tota la ciutat. Els responsables del negoci, situat sota del parc Central, han penjat cartells en què informen que «per intentar pal·liar els efectes perniciosos de l'onada de robatoris que estan patint nombrosos aparcaments de la nostra ciutat, a partir d'aquesta mateixa nit -en referència al 19 de desembre- l'aparcament comptarà amb presència de personal de manera gairebé ininterromputada». L'empresa responsable de l'aparcament anomenat «Central Marquina» indica, a més a més, que «també quedarà reforçada la vigilància remota de l'aparcament a través de les nostres càmeres de vigilància».

La nota informativa acaba lamentant «profundament» aquesta situació, que està afectant «no només «als nostres usuaris si no també a la resta d'aparcaments de la ciutat».

Diari de Girona ha publicat en les darreres setmanes diferents robatoris d'objectes de l'interior de vehicles estacionats en aparcaments soterrats de diferents punts de la ciutat.

Per exemple, al setembre, els Mossos d'Esquadra van rebre una quarantena de denúncies per robatoris succeïts en una sola nit en tres aparcaments soterrats. Hi havia afectats al carrer de la Rutlla, a la plaça Josep Pla i al carrer Migdia. Fa només unes setmanes, en només cinc dies va tornar a haver-hi una allau de robatoris en estacionaments situats a Jaume Marquès i Casanovas, Baldiri Reixach, Antón Agullana i Joan Alsina.