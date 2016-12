El nou codi ètic impedeix l'exhibició d'elements bèl·lics als certàmens

El Patronat de la Fira de Girona ha aprovat un nou codi ètic i de transparència. Un dels seus principals punts és que s´evitarà l´exhibició d´elements bèl·lics o que vagin en contra la cultura de la pau als diferents certàmens, de manera que si les Forces Armades volen seguir participant a Expojove només ho podran fer promocionant activitats relacionades amb l´ajuda humanitària.

Durant la darrera fira Expojove –en què es mostren als estudiants les diferents opcions després de l´educació obligatòria– va saltar la polèmica perquè diverses entitats, com ara el Consell Municipal de Solidaritat o la CUP, van criticar la presència de l´exèrcit en una fira dirigida al món educatiu.

La pròpia alcaldessa, Marta Madrenas, va admetre sentir-se «incòmoda» amb l´estand de l´exèrcit, mentre que la regidora del PP Concepció Veray el va defensar perquè pot ser una opció professional de futur per als joves. Per tot plegat, la Fira es va comprometre a elaborar un codi ètic de cara a futures edicions, que ara ja és una realitat.

Preservar els valors de la pau

Madrenas va afirmar que l´objectiu de la Fira és ser «pionera» amb un codi ètic que reguli els expositors, amb l´objectiu de formentar valors de respecte als drets humans tal com demana la ciutadania. Per aquest motiu, el nou codi impedirà que els estands exhibeixin elements bèl·lics o contraris a la cultura de la pau.

L´alcaldessa va deixar clar que la voluntat no és excloure ningú, sinó garantir que es preservin i potenciïn els valors relacionats amb la pau i els drets humans. En aquest sentit, va assegurar que l´objectiu no és impedir que les Forces Armades participin a Expojove, sinó garantir que, si ho fan, no exhibeixin cap element de caràcter bèl·lic, sinó que donin a conèixer les seves tasques d´ajuda humanitària.

D´altra banda, el codi també estableix que els expositors no podran discriminar ningú i preveu la creació d´un portal de la transparència on es penjaran totes les informacions relacionades amb les seves activitats.