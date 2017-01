Ciutadans de Girona demana un pressupost «més social»

n C's de Girona aposta per uns pressupostos «més socials, on hi hagi més cultura als barris, més partides per a les escoles bressol i material escolar, casals per a la gent gran, més promoció empresarial, més promoció turística i l'adaptació i millora dels parcs infantils». Per això, la seva portaveu, Míriam Pujola, explica que estan negociant amb l'equip de govern per poder incorporar algunes d'aquestes partides i que per tant encara no han decidit quin serà el seu vot en el ple de pressupostos, que se celebrarà dilluns.

Pujola garanteix que han treballat «en tot moment» en el pressupost des de que se'ls va donar a conèixer. També indica que s'han reunit en diferents ocasions amb el govern i seguiran «intentant arribar a un acord mentre hi hagi possibilitats». El seu vot dependrà de si accepta incorporar algunes de les seves propostes.