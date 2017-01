El govern de CiU i PSC aprova en solitari el pressupost de Girona

L'equip de govern de Girona (CiU i PSC) va aprovar ahir en solitari el pressupost per al 2017, que ascendeix a 109 milions d'euros, dels quals 6,7 es destinaran a inversions. El PP es va abstenir, tot aplaudint el fet que sigui «continuista», mentre que la resta de l'oposició (ERC-MES, CUP i Ciutadans) hi van votar en contra en considerar-lo poc ambiciós i amb insuficients partides socials.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va assenyalar que el govern encamina el futur «amb il·lusió» i que per això compta amb projectes «molt ambiciosos» en matèria de cultura, promoció econòmica i justícia social. La regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, va assenyalar que el seu objectiu ha estat ser «rigorosos i ambiciosos», i que han prioritzat mantenir el suport als més desfavorits i incentivar sectors com la cultura, el turisme, l'empresa i el comerç per aconseguir una major dinamització econòmica. Pel que fa a les inversions, va destacar que per una banda s'han tirat endavant projectes llargament reivindicats, com el Pont del Dimoni, la millora de la cruïlla de davant del Montessori o el cobriment de les pistes de les escoles Cassià Costal i Eiximenis. De la mateixa manera, va augurar que aquest serà «l'any del Modern» malgrat que no hi ha cap partida inclosa per a reformar-lo. Segons va explicar, han demanat una subvenció europea per valor d'1,2 milions d'euros i cap a la primavera sabran si els l'han concedit. A més, Planas també va destacar inversions més petites però necessàries com el pla d'asfaltatge o la millora dels sistemes informàtics.

Aquests arguments, però, no van convèncer l'oposició. La portaveu d'ERC-MES, Maria Mercè Roca, va lamentar que l'equip de govern no tingui «visió de futur», i que es dediquin pocs diners a qüestions tan fonamentals com el Pla Especial de la Devesa, el Pla Especial de les Pedreres o el Pla Integral de Sant Narcís. També hi va trobar a faltar obres que per als republicans són primordials, com ara la dignificació del barri de Pont Major, la millora de l'entrada sud de la ciutat (carretera de Barcelona), el passeig Canalejas o la reforma de plaça Catalunya. En canvi, va lamentar que encara pesi la «llosa» del pagament del fons Santos Torroella.

En una línia similar es va expressar la CUP. Laia Pèlach va lamentar tant el fons com la forma del pressupost, tot considerant-lo «un model caduc que genera desigualtat i pobresa» en lloc de «transformació i justícia social». Entre altres, va lamentar que s'aposti pel turisme «com a monocultiu» i va demanar que s'aposti per una diversificació en l'economia de la ciutat. Pel que fa a les inversions, hi va veure mancances com l'estudi per a la municipalització de l'aigua o el traslladat de la biblioteca Ernest Lluch.

El pressupost tampoc va convèncer Ciutadans. La seva portaveu, Míriam Pujola, va lamentar -d'una manera molt gràfica, amb una guardiola de porquet- que no s'hagin tingut en compte les seves propostes per augmentar les partides del programa Aixequem Persianes, casals i serveis per a la gent gran o material escolar per a les escoles bressol.

Finalment, l'única que es va abstenir va ser Concepció Veray, del PP, que va demanar, això sí, que més enllà de les partides genèriques es reequilibrin les inversions en aquells barris que més ho necessitin. També va proposar que es canviï el model de pressupostos participats.