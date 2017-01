Una excavadora comença el drenatge a la llosa del parc Central

Els treballs d'una màquina excavadora a la part del parc Central de Girona més propera a la plaça Joan Brossa va evidenciar, per fi, que Copcisa, l'empresa adjudicatària d'Adif, ha iniciat les obres a la llosa per convertir-la en un espai enjardinat. El termini de cinc mesos va arrencar el 24 de novembre i, fins ara, s'havia vist ben poc moviment en un espai per reurbanitzar d'uns 18.000 metres quadrats, fet que ha tornat a fer enfadar els veïns de Sant Narcís, farts de retards, i que temen nous incompliments que eternitzin aquestes obres, que juntament amb la futura marquesina entre les estacions de Renfe i el TAV, han de posar punt i final a més de vuit anys i tres mesos de treballs a la zona.

De fet, el regidor del projecte ferroviari, Carles Ribas, ha demanat recentment una reunió amb Adif per tal que li aclareixi el calendari exacte de les obres pendents. Malgrat el compromís recent dels responsables estatals que l'obra anava sobre el termini previst, Ribas vol una garantia i més detalls del projecte per poder valorar-ne el compliment.



Edicles metàl·lics

Molts dels operaris que hi ha a la superfície corresponen a l'empresa contractada per la Generalitat per fer l'estació d'autobusos soterrada. Fa poc, han contruït un mínim de quatre sortides de fum i ventilació al bell mig de la llosa. Són quadrats metàl·lics que si bé ja consten al projecte, no han agradat als veïns i que se sumen als ja construïts per Adif i que corresponen a les sortides del tren d'alta velocitat (TAV). Encara n'ha d'aparèixer algun més. L'Ajuntament es va comprometre fa temps a integrar-los a la zona quan acabin els treballs. Aquestes sortides són obligatòries.