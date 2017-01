Girona no renova el conveni perquè la policia patrulli de nit a Sarrià

L'Ajuntament de Girona ha donat per tancat l'acord amb el de Sarrià de Ter pel qual la policia municipal de la capital assumia les tasques de seguretat a les nits i els caps de setmana i les urgències a la població veïna. L'equip de govern gironí va informar-ne els sarrianencs a principis de desembre i ahir al matí hi va haver una reunió que va posar punt i final a un conveni que feia vint anys que era vigent, tot i que ara estava prorrogat.

El secretari municipal de Girona, José Ignacio Araujo Gómez, és qui va detectar que el pacte entre les dues parts tenia conflictes de competències. Són els Mossos els quei s'han de fer càrrec dels municipis que no disposen de policia en totes les franges horàries. De fet, en molts casos, ja era la policia catalana qui feia aquestes tasques a Sarrià de Ter. No obstant, el patrullatge entre les deu de la nit i les vuit del matí i els dissabtes i diumenges corresponia a agents de la Policia Municipal de Girona.

A més a més, el document signat fa vint anys, estableix que la policia gironina farà aquests treballs de seguretat mentre Sarrià no disposi de cos policial propi. El municipi del Gironès té des de fa uns anys quatre agents de la policia que cobreixen la franja dels dies laborables de les vuit del matí a les deu de la nit.



Última reunió

A la reunió que es va celebrar ahir hi van assitir l'alcalde de Sarrià, Roger Torrent, el regidor de Seguretat Ciutadana del mateix municipi, Narcís Fajula i la tinent d'alcaldia de Seguretat i Drets Socials, Sílvia Paneque.

En la trobada, Paneque va exposar els arguments gironins per posar punt i final al conveni, que es va segellar pocs anys després que Sarrià de Ter aconseguís segregar-se de Girona, tenint en compte que no tenia policia. Paneque va insistir en els problemes de competència i legalitat per seguir fent les tasques de seguretat i en el fet que Sarrià de Ter ja disposa d'agents de policia.

Narcís Fajula va admetre que al consistori sarrianenc «li ha sabut greu la decisió unilateral» de l'Ajuntament de Girona però que entenia que per temes burocràtics no veiessin clar seguir amb el conveni.



Mancomunar serveis

Sarrià busca ara una solució per mantenir totes les franges horàries amb patrullatge. Fajula sí que va deixar clar que ara aquestes tasques de nit i dels caps de setmana la duen a terme els Mossos d'Esquadra. Mentrestant, Sarrià i Sant Julià de Ramis estan estudiant mancomunar els serveis. Sant Julià disposa d'un cos de seguretat de tres vigilants. La idea seria cobrir els dos municipis i totes les franges horàries entre els tres vigilants i els quatre policies de Sarrià.

Fajula va indicar que volen estudiar amb el Departament de Governació la millor manera de garantir el servei i no descarta arribar, de nou a un acord, amb la policia de Girona o amb altres policies de municipis de l'àrea urbana per crear una policia metropolitana. El que té clar és que vol un servei el màxim d'«òptim i eficient».