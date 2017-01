Reducció de la superfície edificable de la Devesa

El ple va aprovar ahir la modifica de la delimitació del futur Pla Especial de la Devesa, que es va incorporar per urgència en l'ordre del dia. La nova proposta preveu el canvi de classificació del vial perimetral del parc, que passa de ser sistema viari i de circulació rodada a convertir-se en espai verd. Segons informa el consistori, es tracta d'un pas administratiu previ i necessari per consolidar l'obertura de la Devesa al riu Ter i l'eliminació del trànsit rodat en aquest espai, que servirà per donar continuïtat al parc i incrementar-ne la superfície verda. També preveu una proposta cromàtica dels edificis que donen a la Devesa de cara a futures remodelacions.

Amb la proposta que es va aprovar ahir, s'ajusta l'àmbit del parc, que creix i passa de 416.273,99 a 440.259 metres quadrats, xifra que suposa un augment de prop de 24.000 metres quadrats. Aquest augment es deu principalment a la inclusió dins l'àmbit del parc dels espais que ocupen els equipaments culturals de l'Auditori i la Fira de Girona.

Altres elements que inclou la nova proposta són la reducció de la superfície edificable dins del parc de 2.700 a 1.500 metres quadrats, que a més s'hauran de destinar obligatòriament a ampliacions d'edificis i construccions auxiliars. A més, s'elimina la possibilitat prevista en l'actual planejament que aquest sostre edificable es destini a nous usos esportius. Per tant, es tanca definitivament la porta a la construcció d'un possible pavelló.

El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, va explicar que el document no és el pla especial de la Devesa, però se'n pot considerar el «pròleg», ja que estableix les bases urbanístiques per aconseguir que la ciutat visqui de cara al parc, evitar que els cotxes hi aparquin i obrir la ciutat al riu.

L'oposició va lamentar que un punt tan important es presentés per urgència, i van recordar que ara l'important és aprovar d'una vegada per totes el Pla Especial. CUP, C's i PP van votar a favor, mentre que ERC es va abstenir.