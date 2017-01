Polèmica al Barri Vell per la possible supressió d´un aparcament per a veïns

L'Ajuntament de Girona treballa amb la idea de treure la zona d'aparcament exclusiva per a veïns que hi ha en un lateral de la plaça de Sant Domènec de Girona. La idea del consistori és plantejar-ho als veïns en una reunió que s'ha de celebrar la setmana vinent i on està previst que l'equip de govern plantegi una alternativa als afectats.

Des de fa uns anys, la plaça ha anat perdent zones d'aparcament per anar embellint aquell espai i anar-lo deixant sense vehicles. Temps enrere, per exemple, es va fer una línia de pilones en paral·lel a la façana de l'edifici del rectorat de la Universitat de Girona (UdG). Tan sols es va deixar un petit espai per a l'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Posteriorment, es van posar contenidors soterrats i uns bancs per a una parada d'autobusos que van seguir restant llocs d'estacionament a la plaça. Altres possibles aparcaments, com el de darrere l'edifici del rectorat o a Fora Muralla, van ser cedits a la Universitat per als seus professors i treballadors.

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, no ha volgut donar detalls de la mesura prevista a la plaça Sant Domènec, fins que no hagi parlat amb els veïns. No obstant això, podria plantejar una alternativa als afectats. Podria passar, per exemple, per deixar-los aparcar en algun dels espais cedits a la Universitat. El del rectorat està relativament a prop de la plaça Sant Domenec. El de Fora Muralla és un xic més lluny i a més alçada, tot i que més gran.

Els veïns de la part alta del Barri Vell tenen problemes d'accés als seus habitatges amb vehicle a conseqüència dels carrers estrets, amb corbes i, de vegades amb escales. A més, hi ha molt poques places d'estacionament a l'aire lliure. Una dels solucions històriques ha estat deixar-lo aparcar, amb el certificat que són residents, a la plaça Sant Domènec. Des d'aquell punt, si van carregats poden baixar fins als seus habitatges amb més facilitat. Tanmateix es tracta d'un lloc bastant proper als carrers amb més dificultat d'accés en vehicle. Amb totes les actuacions que s'han anat portant a terme, ara mateix queden divuit places per als veïns, a més de les destinades a persones amb mobilitat reduïda.