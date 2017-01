Girona plantarà 322 arbres en onze barris al llarg d´aquest hivern

L'Ajuntament de Girona plantarà aquest hivern un total de 322 arbres en onze barris. N'hi haurà a carrers del Barri Vell, les Pedreres, Carme-Vista Alegre, Domeny, Taialà, Fontajau, Sant Narcís, Girona Est, Montilivi i la Creueta. El cost total de la plantació és de 25.584 euros.

Ara mateix, a la ciutat hi ha 31.290 arbres urbans de 141 espècies diferents, segons consta en l'inventari municipal del verd urbà, que inclou arbres, parterres, gespes i prats, entre altres. Les espècies més abundants són el lledoner amb un 7,4%, el castanyer d'índies amb un 5,1% i el plàtan amb un 4,9%. L'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat del consistori gironí té detectats un total de 615 escocells sense arbre, ja sigui perquè han mort, representaven un perill evident i han estat tallats, han caigut per causes meteorològiques o han quedat malmesos per accident de trànsit.

Per tal de posar arbres en tots aquests forats, l'àrea ha previst fer plantacions en dos períodes. El primer és aquest hivern, quan es preveu plantar els esmentats 322 exemplars, i el segon període serà l'hivern vinent. Aleshores es plantaran 293 arbres en uns altres onze barris. Serà a Can Gibert del Pla, Devesa-Güell, l'Eixample, Montjuïc, Palau-sacosta, Pedret, Sant Daniel, l'Avellaneda, el Pont Major i Sant Ponç.