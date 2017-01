Les consultes a l'Oficina de Turisme de Girona augmenten un 12% durant el 2016

Les consultes registrades a l'Oficina de Turisme de Girona han augmentat un 12,19% durant el 2016 i se n'han fet un total de 93.927.La majoria de visitants provenen de la resta de Catalunya i la resta de l'Estat (44%) i com a públic estranger destaca el francès (17,8%) i el britànic (6,72%). Tanmateix, la regidora de Turisme, Glòria Plana, destaca un augment de visitants americans i australians que arriben a Girona atrets pel món de la bicicleta. L'efecte 'Joc de Trons' també es deixa notar i s'han fet fins a 836 consultes a l'oficina. Plana també ha destacat que les dades mostren una "desestacionalització" en l'arribada de visitants. L'ajuntament ha fet un balanç positiu de les dades turístiques i remarca que el creixement és "sostenible" i que treballen per "pacificar" els interessos entre veïns i turistes. Plana assegura que no hi ha "massificació" però reconeix que han de repartir els actes a d'altres punts de la ciutat per treure pressió al Barri Vell.