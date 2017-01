L'institut Espriu de Salt celebra 40 anys amb vocació internacional

L'institut Salvador Espriu de Salt va celebrar ahir els seus 40 anys amb un acte que va servir com a homenatge a tots els alumnes, professors, pares, mares i col·laboradors que han passat pel centre. Durant la cerimònia, l'institut també va rebre el diploma del Dia d'Europa 2016, que entrega el Consell Català del Moviment Europeu, per la seva tasca europeista i la seva vocació internacional.

«Jo vaig néixer a Honduras i vaig arribar a l'institut l'abril de 2014. Al principi estava preocupat, perquè no només canviava d'institut sinó també de país, de continent i de llengua, però des del primer moment em vaig sentir molt ben acollit pel professorat i l'alumnat, que s'esforcen molt per la integració». Aquest va ser el testimoni d'un dels alumnes de primer de Batxillerat, Ronnie López, que exemplifica molt bé l'esperit del centre.

I és que, tal com va recordar el professor Xavier Serra, Salt compta amb més de la meitat de població no nascuda a Catalunya i una gran diversitat cultural, de manera que des de l'institut han apostat clarament per la internacionalització. Això els ha portat a implicar-se en projectes com Erasmus Plus, en què han pogut compartir experiències amb estudiants d'altres països.

Tot plegat els ha fet mereixedors del diploma del Dia d'Europa, una distinció que segons va explicar el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, «no es dona a gaires instituts, però que en aquest cas ha estat merescuda per la seva trajectòria i l'aportació que ha fet en la difusió de l'esperit europeista».

Durant l'acte també hi va haver moments per a la nostàlgia. El primer director del centre, Carles Barceló, va explicar com l'institut va néixer l'any 1976 amb el nom «Instituto de Bachillerato mixto número 2 de Gerona, barrio de Salt». I és que, en aquell moment, el govern franquista havia annexionat Salt a Girona via decret, i no seria fins al 3 de març de 1983 que el municipi recuperaria la seva independència.

Barceló va assenyalar la importància de l'institut per a Salt, on vivien moltes famílies treballadores que van poder escolaritzar així els seus fills, ja que l'altre institut públic que hi havia a Girona –el Vives– era massa lluny. També va revelar que l'altre nom que s'havia posat sobre la taula per batejar el centre era Institut Vila de Salt, però que finalment havien optat per Espriu quan aquest els va donar el consentiment per utilitzar el seu nom. També va destacar l'empenta inicial dels professors i el paper de l'associació de pares i mares, sobretot per donar un cop de mà econòmic en els precaris inicis de l'institut, on no hi havia ni llibres.

El lema per celebrar aquestes quatre dècades d'història és «L'Espriu, un present ben viu». Segons el director del centre, Josep Roura, aquesta frase significa que l'institut vol «estar al dia», i va destacar que, per a tots els que n'han format part, el Salvador Espriu ha estat «un regal».

Al llarg de la celebració, que va tenir lloc a l'auditori de la Coma-Cros, els alumnes van mostrar les seves habilitats musicals i també van tenir un agraïment especial per a la professora de teatre en francès, Nela Castany. A l'acte també hi va intervenir l'alcalde, Jordi Viñas, i el director territorial d'Ensenyament a Girona, Josep Polanco.

Tots els escrits van quedar recollits en un llibre on els assistents van poder plasmar també els seus desitjos i la vetllada va acabar amb un piscolabis preparat pels alumnes de FPI de pastisseria i fleca de l'Escola Pia.