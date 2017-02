Girona tanca l'acord per reallotjar les 37 famílies que viuen a les Pedreres

L'Ajuntament de Girona aprovarà en el proper ple el Pacte Social de les Pedreres, un acord per reallotjar les 37 famílies que viuen en vivendes construïdes de forma il·legal en sòl públic des de fa uns seixanta anys. El consistori vol recuperar ara l'espai per renaturalitzar-lo i tirar endavant el Pla Especial de les Pedreres, però els veïns tenen drets adquirits després de sis dècades vivint en aquesta zona. Per això, l'Ajuntament els ofererirà quatre opcions per reallotjar-los, i cada família podrà escollir –i negociar amb el consistori– aquella que més li convingui. Aquest pacte ja compta amb el vistiplau de les famílies.

Després d'anys de negociacions, l'Ajuntament i les famílies, que inicialment es volien quedar a les cases i que se'ls regularitzés la situació, han arribat a un acord que planteja quatre opcions. En primer lloc, els nascuts abans de l'any 1965 i els seus cònjugues podran seguir vivint a la seva vivenda actual fins al final de la seva vida. En aquesta situació es troben sis unitats de convivència (ja siguin parelles o persones soles).

Una segona possibilitat per als veïns serà traslladar-se a unes cases unifamiliars que es construiran en un espai proper a Torre Gironella. Aquest terreny, que és municipal, primer s'haurà d'urbanitzar i a continuació les vivendes es finançaran a través d'una cooperativa o l'empresa municipal Vivendes de Girona. Els veïns podran viure-hi pagant un lloguer social i amb ajuts per a l'habitatge i, passats 30 anys, tindran l'opció de comprar la vivenda i convertir-se en propietaris. Aquesta opció dona resposta a una de les principals demandes dels veïns, que sempre han volgut viure a prop els uns dels altres i no allunyar-se de la zona on han viscut tota la seva vida. A l'espai reservat hi caben uns 30 habitatges

La tercera opció per a les famílies consistirà a ser reallotjades en habitatges socials que l'Ajuntament té disponibles a diferents punts de la ciutat. En aquest cas, les famílies tindran dret a una indemnització per les seves vivendes que es determinarà a partir d'una taxació que realitzarà el consistori. Aquesta opció no la tindran els que optin per anar a les cases de Torre Gironella, ja que en aquell cas s'haurà d'assumir el cost de la urbanització del terreny.

Finalment, la quarta possibilitat per a les famílies serà quedar-se només amb la indemnització per a la vivenda. Aquesta opció està pensada per si alguna família vol marxar a viure fora de Girona, tot i que el consistori preveu que no l'acabi escollint ningú.

Amb aquestes quatre opcions sobre la taula, cada família haurà d'escollir quina prefereix i tancar acords bilaterals amb l'Ajuntament. Un cop se sàpiga quanta gent opta per cada opció, el consistori tirarà endavant les diferents solucions, però no es preveu que sigui un procés ràpid. De fet, podria durar fins a vuit o deu anys.

La tinent d'alcalde i regidora de Serveis Socials, Sílvia Paneque, ha explicat que aquest pacte, que ja compta amb el vistiplau de les famílies i que s'aprovarà en el ple del dilluns 13 de febrer, permetrà a l'Ajuntament recuperar aquest espai per a la ciutat i renaturalitzar-lo, mentre que els veïns -unes 140 persones- tindran la tranquil·litat de comptar amb un marc legal que asseguri el seu rellotjament en bones condicions.

Paneque també s'ha reunit amb les associacions de veïns dels voltants, com la del barri de les Pedreres i la de Torre Gironella, per tal d'explicar-los com es portarà a terme tot el procés i garantir-los que també es faran millores en les seves zones. De fet, el pressupost de 2017 ja compta amb una partida de 20.000 euros per fer millores a Torre Gironella. Segons ha indicat Paneque, des d'ara mateix ja es poden fer petites intervencions en matèria de sostenibilitat a tot el voltant de les Pedreres. A més, també ha explicat que hi haurà un equip tècnic que treballarà a la zona per garantir una bona convivència a la zona. D'altra banda, l'Ajuntament també té previst destinar una parcel·la per als animals, com per exemple cavalls, que ara els veïns tenen als seus patis o a la zona del voltant.

El ple del dia 13, doncs, servirà per donar llum verd tant el Pacte Social com el Pla Especial de les Pedreres, que només està pendent de l'aprovació definitiva.