Girona rectifica i acaba posant pilones a la vorera del carrer Enderrocades

L’Ajuntament de Girona ha acabat posant pilones al carrer Enderrocades, al barri del Carme- Vista Alegre, després que durant molt de temps alguns veïns i vianants es queixessin que constantment hi aparcaven cotxes a sobre la vorera que impedien el pas.

La vorera s’havia ampliat l’any passat després d’unes obres en diferents fases per millorar la mobilitat al carrer i que van acabar a finals de l’any passat. Aquests treballs van permetre ampliar unes voreres que fins aquell moment eren molt estretes.

Des d’aleshores hi havia hagut queixes constants a l’Ajuntament pel mal ús que es feia de l’espai, que estava ocupat permanentment per vehicles que hi aparcaven, amb l’entrada d’instàncies, trucades i enviament de fotografies de les infraccions. Inicialment, en una resposta a una demanda veïnal, l’Ajuntament va assenyalar que en l’actualitat no s’instal·laven pilones a les voreres ja que s’havia «demostrat que constitueixen un perill pels col·lectius més vulnerables com són els nens, persones amb mobilitat reduïda, vianants i ciclistes i motoristes».

Al final però, però, l’Ajuntament ha acabat posant pilones. Fonts municipals argumenten que «davant la reiteració d’aparcaments indeguts s’ha decidit que és més convenient posar-hi les pilones».

Es dona el cas que al carrer Enderrocades hi havia hagut pilones en diferents punts, a la calçada, en el passat fins que es va ampliar la vorera. Per exemple, a la sortida d’un portal, on hi ha una persona que va en cadira de rodes i que si es trobava un vehicle aparcat li dificultava la sortida al carrer. En un altre punt per garantir el gir dels vehicles que desembocaven al carrer des del carrer Taquígraf Martí.

A més a més, en vials de l’entorn del carrer Enderrocades, com a Julià de Chia o a Taquígraf Martí ja n’hi ha des de fa temps per generar una vorera més àmplia. També hi ha pilones en alguns punts del carrer del Carme .

Fonts municipals han apuntat que la decisió del carrer Enderrocades no significa que es tornin a posar pilones en altres espais, com ara al carrer Cardenal Margarit, on un grup de veïns i comerciants fa temps que queixa que s’ha convertit en un gran punt irregular de càrrega i descàrrega.

