Els comerciants proposen cobrir el carrer Nou amb lones els mesos de calor

Els comerciants de la denominada «Zona U» de Girona busquen fórmules per seguir dinamitzant aquest sector del barri del Mercadal i no perdre pistonada amb l'Eixample o el Barri Vell. Així, per exemple, l'associació de comerciants de la «Zona U», que compta actualment amb una quarentena d'associats del carrer Nou, avinguda Sant Francesc i petit Santa Clara (entre Nou i Sant Francesc), ha presentat una proposta a l'Ajuntament perquè li permeti cobrir el carrer Nou amb lones els mesos que faci més calor.



D'aquesta manera, es generaria un espai d'ombra, més agradable per passejar-hi, segons ha explicat el president de l'entitat, Xavier Nicolazzi. Seria una lona moderna amb forats i adaptada visualment al carrer, que, si la idea properés podria estendre's a altres punts de la «Zona U» i també altres mesos de l'any. La intenció seria estendre aquestes lones durant els mesos de juny i juliol per resguardar els vianants del sol, «fins i tot hem proposat una solució de muntatge efímer que seria perfectament practicable tenint en compte les característiques del carrer», ha assegurat Nicolazzi.



La proposta suposaria posar elments com ara ganxos a les façanes dels edificis que permetessin treure i posar aquest tipus de veles ràpidament. Això podria permetre també utilitzar-les en altres èpoques de l'any. Per exemple a l'hivern, posant-hi llums o per Nadal, posant-hi decoració. A algunes poblacions d'Andalusia ja s'aplica aquest mètode amb èxit, ha recordat Nicolazzi. Pel president de l'Associació cal mantenir les accions de dinamització a la zona per seguir captant possibles clients i que no es limitin a buscar on fer les compres a l'Eixample o al Barri Vell.



Des de la seva constitució, el novembre de 2014, la«Zona U ha organitzat un cop l'any la mostra escolar de Temps de Flors al carrer Nou, que en cada edició compta amb més participació. És aquesta associació la que organitza i coordina tot el muntatge que finalment decoren les escoles de Girona al carrer Nou; També les cites de la Botiga al carrer, que se celebren a la seva zona el primer cap de setmana de juny i el primer d'octubre.



L'Associació de Comerciants Zona U és hereva de la primera Associació de Comerciants del Carrer Nou i en conserva maneres de fer, com ara la disposició de les taules en la Botiga al carrer, ja que «resulta ser la més pràctica i lògica ateses les característiques del carrer», ha explicat Nicolazzi.