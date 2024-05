Quart aprova una modificació del pressupost per millorar la piscina municipal

El plenari de Quart va aprovar dilluns una modificació del pressupost per a l'exercici 2024, que suposa un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari per un import total de 96.460,50 euros. Aquests diners es destinaran a cobrir diverses necessitats "en àrees clau del municipi". El 83% d’aquest import, en concret 80.000 euros, aniran destinats a la millora de la piscina municipal de Quart: tant al manteniment com a la gestió i millora de l’equipament en general. Aquesta actuació vol donar resposta la necessitat de posar a punt l’equipament de la piscina municipal per aquesta temporada 2024 i l’ampliació de les dates d’obertura.

L’alcalde de Quart, Ferran Rodero, ha assenyalat que «d’aquesta manera, volem donar resposta a les opinions que ens han fet arribar els i les quartenques. Posarem a punt un equipament molt deteriorat i que serà estratègic aquest estiu, amb els episodis de calor i la situació actual de sequera».

El nou centre comarcal d’acollida d’animals

La sessió plenària de l'Ajuntament de Quart també va aprovar per unanimitat el conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès per a la construcció a Girona d’un nou Centre comarcal d’acollida i adopció d’animals de companyia abandonats.

Es tracta d’un conveni que els municipis de la comarca del Gironès estan aprovant per a col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès per a la realització d’aquest nou que donarà servei als municipis de la comarca del Gironès i que es construirà a Girona. La seva creació permetrà als ajuntaments del Gironès disposar d'una instal·lació adequada per acollir els animals i donar-los l'atenció necessària.

Altres punts aprovats

A part dels punts esmentats, també es va aprovar, per unanimitat, la constitució de la Comissió Especial de Comptes, la qual té com a objectiu garantir la supervisió i la fiscalització dels comptes municipals, un requisit fonamental per assegurar la transparència i la responsabilitat en la gestió dels recursos públics. La Comissió estarà formada per un membre designat per cada grup municipal i utilitzarà un sistema de vot ponderat.

El president de la comissió serà Ferran Rodero Tomas, designat pel Grup Municipal de Gent de Quart. Els altres membres seran: Pere Cabarrocas, del PSC; Carles Gutiérrez, de Quart Actiu; Carles Serra, de CUP-AMUNT, i Maria Sánchez, de ERC-AM, a més del secretari-interventor i el tècnic de serveis econòmics de la corporació.

També es va aprovar, per unanimitat, la modificació de representants en òrgans col·legiats. En concret, es va nomenar Pere Cabarrocas com a representant de la Junta Pericial del Cadastre de Rústica i Agustí Velasco com al seu suplent.

Finalment, també es va aprovar amb 7 vots a favor de l’equip de govern i els grups de la CUP i ERC, i l’abstenció dels 3 vots de Quart actiu, la moció per a la restitució del municipi de Medinyà. Aquesta moció, presentada per la CUP, demana la restitució del municipi de Medinyà.