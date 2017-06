El consell assessor de la Fundació incorpora el sommelier del Celler de Can Roca, Josep Roca

El Patronat de la Fundació Princesa de Girona va ratificar ahir en sessió ordinària, presidida pels Reis, la incorporació de 12 nous membres de reconegut prestigi al seu Consell Assessor. Entre aquests hi ha Josep Roca, sommelier Celler Can Roca. El Consell és un òrgan consultiu que té com a funció proposar, analitzar, valorar i recomanar al Patronat de la Fundació els projectes que hauran de ser desenvolupats posteriorment.

Els altres nous membres són tracta Toni Bruel, Coordinador General de Cruz Roja Española; Adela Cortina, catedràtica d´Ètica de la Universitat de València; Consuelo Crespo, ex presidenta d´UNICEF España; Bernardo Hernández, emprenedor, inversor i executiu del sector tecnològic; Franz Heukamp, director general IESE; Rafael Moneo, arquitecte; Sebastián Mora, Secretari General Cáritas; Sito Pons, expilot de motociclisme; Dolores Redondo, escriptora, Premi Planeta; Javier Rodríguez Zapatero, expresident de Google España, i Lluís Torné, director de l´Institut de Ciències Fotòniques. El Patronat es va interessar també pel nou projecte de la Fundació, «Rescatadors de talent», que precisament avui celebrarà la seva trobada anual a l´Auditori. Abans de la reunió, els Reis van mantenir una trobada informal amb els joves guardonats en anteriors edicions.