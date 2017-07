Els veïns del Barri Vell i de Sant Pere volen una moratòria de permisos de pisos turístics

L'Associació de Veïns del Barri Vell-Centre i l'Associació Cultural Burg de Sant Pere de Galligants han consensuat un document de propostes que lliuraran a l'Ajuntament on plantegen una moratòria temporal pel que fa a la concessió de llicències de pisos turístics.

El text recull un seguit de propostes com ara fer un llistat dels pisos turístics a la ciutat, amb un cens real per zones o barris, o fer un estudi en profunditat de com l'activitat de pisos en règim de lloguer turístic afecta el preu dels lloguers dels habitatges destiants a lloguer de residència permanent.



Un 5% del total d'habitatges

També volen que s'identifiqui «clarament» a la façana els edificis amb aquest tipus d'establiment, que es reguli el nombre de pisos turístics de manera que no superin el 5% del total d'habitatges del barri i evitar la concentració de la propietat i la gestió d'aquests habitatges.

Altres mesures proposades és que s'atorguin llicències amb durades inicials de tres anys i que s'hagin de renovar amb un increment de la taxa i que sigui necessari disposar d'un document de conformitat de propietaris i llogaters del bloc. També que es facilitin eines de participació al veïnat per al seguiment i desenvolupament de les propostes i de qualsevol pla o projectede l'Ajuntament que es faci al voltant dels habitatges d'ús turístic.

Finalment, reclamen al govern que faci públic quin model de Barri Vell està dissenyat «tenint en compte un discurs conjunt més enllà de les suma de criteris particulars de les diferents àrees municipals».