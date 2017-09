Debat sobre els avantatges de la innovació en la construcció i la rehabilitació

La cinquena jornada del projecte Construcció Connectada, impulsat per l'Ajuntament de Girona a través de l'Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme va girar a l'entorn dels avantatges de la innovació en la construcció i la rehabilitació. L'activitat es va fer ahir a la tarda la demarcació de Girona del Col·legi Oficial d'Arquitectes.

Durant la trobada, les arquitectes Anna Muset i Irene Oliva van exposar l'Informe dels avantatges de la innovació en la construcció i la rehabilitació sostenible i intel·ligent, realitzat per l'Associació Catalana de Construcció Sostenible.

Aquest document, que es va presentar el 28 de juliol, es pot utilitzar com a guia pràctica per ampliar coneixements i per debatre i progressar en la construcció. Inclou conclusions a cada apartat per poder atendre i aplicar la tota la informació.

Després de l'exposició es van presentar dos dels casos de referència que figuren en l'informe. Primer, l'arquitecte Francesco Ranocchi, de l'estudi Awarquitects, va explicar la reforma i ampliació de l'Hostal Empúries, exemple d'edifici residencial públic amb la classificació LEED Gold.

Seguidament, es va tractar el segon cas de referència. Aquest va ser la tipologia d'edifici de serveis, l'arquitecte Josep Ricart Ulldemolins, de l'estudi d'arquitectes, va explicar el Centre Cívic Cristalerías Planell, situat al barri de les Corts de Barcelona.