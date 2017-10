El sector immobiliari recupera presència a la Fira de Mostres

La 56a edició de la Fira de Mostres de Girona, que serveix per prendre el pols a l'economia del territori, creix un 8% en superfície d'exposició. Entre els sectors que recuperen presència destaca l'immobiliari (que arran de la crisi, aquests darrers anys era gairebé anecdòtic). El certamen s'estendrà al llarg de 45.000 metres quadrats, que sumen el Palau Firal i part de la Devesa, i tindrà 397 expositors (un 3% més que al 2016). Entre les novetats, la Fira de Mostres inclourà tallers de diferents facultats i escoles de la UdG i també un espai d'emprenedoria per als més menuts de la casa. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha subratllat que gairebé nou de cada deu expositors repeteixen, cosa que demostra que el certamen "és una inversió útil per donar a conèixer productes i serveis" i fer-hi negocis. La fira manté les mateixes dates que l'any passat i s'esperen rebre més de 90.000 visitants.

Fira de Girona ja escalfa motors per a la 56a edició de la Fira de Mostres, el màxim exponent de l'activitat econòmica a les comarques gironines. En total, el certamen abastarà una superfície de 45.000 metres quadrats, que sumen tant els interiors del palau com les carpes exteriors i la part que s'ocupa del recinte de la Devesa.

Aquest any el certamen fregarà els 400 estands. Però sobretot, la directora de la Fira n'ha volgut destacar el creixement del 8% en superfície d'exposició (arribant als 12.876,5 metres quadrats) i la "fidelització" de les empreses i institucions que hi participen.

De fet, gairebé nou de cada deu –en concret, el 87%- ja hi van exposar l'any passat i ara repeteixen presència. "Això ens demostra que la Fira de Mostres és útil per donar a conèixer productes, serveis i projectar imatge; tant de marca, en el cas de les empreses, com pública, en el cas de les institucions", ha subratllat Cunyat.

Novament, el certamen serà un aparador del territori, on hi haurà representats nombrosos sectors. En concret, serveis (30,23% dels estands), alimentació i gastronomia (18,39%), construcció i decoració (29,22%), maquinària industrial (16,88%) i motor (5,28%).



L'immobiliari creix

Aquest any, entre els sectors que hi recuperen presència hi ha l'immobiliari. La recuperació en la venda d'habitatges (sobretot, segona mà) i les rehabilitacions fan que no només una desena d'immobiliàries hi tinguin estand, sinó que també el col·legi d'agents de la propietat (API) torni a la Fira de Mostres. "El certamen no deixa de ser un termòmetre, i si l'economia es recupera, nosaltres també", ha concretat el president de Fira de Girona, Domènec Espadalé.

Pel què fa a procedències, un 73% dels expositors són empreses i institucions de Girona ciutat o bé de la resta de la demarcació. N'hi haurà un 21% de Catalunya i el 6% restant provenen de diferents punts de l'Estat (entre d'altres, Madrid o Málaga). Coralí Cunyat ha dit que la situació política no ha afectat la presència dels expositors espanyols a la Fira de Mostres, i que el percentatge és similar a d'altres anys.



Tallers de la UdG i d'emprenedoria

En paral·lel a la zona d'exposició, i com ja és habitual, la Fira de Mostres es complementa amb jornades, ponències i tallers. Aquest any, entre les novetats, s'hi trobaran un taller per fomentar l'emprenedoria entre els més petits de la casa. Dirigits a nens d'entre 0 i 13 anys, es faran el dia 1 de novembre al matí.

A més, dins la voluntat d'impulsar la relació entre la Fira i la UdG, la universitat també oferirà tallers. Els faran durant tot el dissabte professors de les seves diferents facultats i escoles (entre d'altres, n'hi haurà de fotografia publicitària, de com fer un motor elèctric amb una llauna de refresc, de química aplicada al dia a dia o d'esport).

Entre d'altres, aquest any la Fira de Mostres també incorpora un concurs de tiradors de cervesa o una ponència sobre domòtica.



Cinc dies i 560.000 euros

La 56a Fira de Mostres manté les mateixes dates que l'any passat. Se celebrarà del 28 d'octubre a l'1 de novembre. Compta amb un pressupost proper als 560.000 euros. L'horari d'obertura serà de les deu del matí a les vuit del vespre.

Les entrades per al certamen costaran 4,5 euros, però de tota manera, els dos dies laborables (30 i 31 d'octubre) el preu serà de 2,5. Ara bé, tots aquells qui es descarreguin l'APP de la Fira de Girona podran baixar-se una invitació gratuïta.