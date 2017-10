L'ascensor de l'aparcament soterrat del mercat del Lleó no es revisa des del 2008

La darrera inspecció dels dos ascensors de l'aparcament soterrat de les places Salvador Espriu i Calvet i Rubalcava (on hi ha el mercat del Lleó) es va fer el 4 de desembre de 2008. L'empresa que havia de fer la revisió, Ascensors Serra SA, ha presentat un escrit a l'Ajuntament de Girona on demana poder fer aquesta inspecció a l'estacionament que gestiona, com a concessionària, l'empresa Pàrking Plaça Catalunya SA des del 15 d'octubre de 1985.

L'empresa encarregada de fer la inspecció ha exposat que sempre que intenta fer la revisió la concessionària els remet a l'Ajuntament com a propietari. Després de la inspecció s'hauria d'haver fet el manteniment el 2010, però ja no va ser possible. A més, existeixen decrets d'alcaldia, firmat el 27 de febrer del 2014 i el 25 d'abril de 2014 on ja s'exposaven diferents «incidències en relació amb operacions de reparació dels ascensors i l'observació d'una conducta reincident de la concessionària en l'incompliment de les obligacions respecte a les despeses derivades del funcionament dels ascensors», segons consta en el text que es va portar al ple municipal de dilluns a la nit.



Ultimàtum de deu dies

Quan es va concedir el permís de gestió de l'aparcament soterrat, en el contracte s'hi va especificar que «el concessionari s'obliga a conservar les instal·lacions en perfecte estat de manteniment, neteja i higiene». La tinenta d'alcaldia d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va explicar durant el ple que s'ha donat deu dies a l'empresa que gestiona l'aparcament (un cop rebi la notificació) per tal que «justifiqui documentalment la realització de les inspeccions reglamentàries» dels dos ascensors. A més a més, s'ha advertit a la concessionària que podria rescindir el contracte en cas d'un incompliment.

Al ple es va portar un text per tal d'aprovar l'enviament del requeriment a l'empresa, on tots els grups municipals van votar-hi a favor. No obstant, va haver-hi crítiques. Míriam Pujola (Ciutadans) va preguntar-se com no es podia saber que no s'estaven passant les revisions. Lluc Salellas (CUP) va indicar que segurament hi ha més deficiències i va reclamar una auditoria de tots els aparcaments. Des de l'equip de govern, Maria Àngels Planas, va assenyalar que es van fent auditories de tots els contractes. Tot i això, va explicar que n'hi ha molts i que es van revisant i que en aquest cas «actuarem de manera severa contra els incompliments».