«Demano i m'agradaria que intentem viure les Fires d'una forma civilitzada»

Per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, les Fires de Sant Narcís s'apropen cada any més a unes festes ideals. Participatives, inclusives i de qualitat. Aspectes que des del consistori tenen en compte a l'hora de configurar la programació.



Com s'han treballat aquests aspectes en el programa d'enguany?

Cada any intentem evolucionar perquè els gironins i gironines participin més a les Fires. Enguany es faran activitats a més barris i hi haurà més activitats infantils perquè aquest públic se senti més inclòs a les festes. D'altra banda, aquest any s'ha apostat per la iniciativa de Les Fires dels Quatre Rius. És una proposta que pretén que els veïns se sentin més involucrats en el desenvolupament de les fires. Cada veí representarà un dels quatres rius de Girona i al llarg de les fires s'aniran fent proves que donaran punts. Això ajudarà a què hi hagi més coneixement entre veïns i més sentiment de formar part d'un espai de la ciutat. Sentir-se part de la ciutat vol dir que també te'n sents responsable.

Són les Fires unes festes tradicionals o han perdut part dels actes més clàssics amb la incorporació de noves activitats?

Sense cap mena de dubte que les festes mantenen el seu toc tradicional. Les festes majors d'abans es caracteritzaven perquè hi anava tothom. Tothom sentia que en formava part. Les Fires de sis anys enrere s'havien allunyat molt d'aquest aspecte. I ara ens estem apropant de nou a aquesta tradició. No són unes festes de concerts per als joves, sinó que ara interpel·lem a la totalitat de la població. Fem activitats per a tots els públics, no només per a la gent gran.

Quins són els motius pels quals s'ha escollit la mestra Rosa Maria Falgàs per fer el pregó?

Amb el que estem vivint ara, creia que era important fer un reconeixement públic de la ciutat cap a tants educadors anònims i vocacionals, allunyats dels focus, que amb el seu treball del dia a dia contribueixen a fer que aquesta societat estigui cohesionada i sigui digna i civilitzada.

Ens trobem en uns moments políticament intensos, podria això afectar les Fires?

El que estem vivint ho afecta tot. Tots estem pendents de com evoluciona aquest procés transcendental de la nostra història. Viurem les festes diferents perquè estem en un estat d'ànim diferent. Per una banda, molt il·lusionats en aquest procés que veiem a tocar dels dits i, per l'altra banda, molt indignats amb totes les actuacions que està prenent l'Estat espanyol. Tot i això, demano i m'agradaria que intentem viure les Fires d'una forma civilitzada, amb pau i il·lusió. Hem de mirar de ser més solidaris que mai.