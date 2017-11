Concentració a Girona en protesta per la destitució del «govern legítim» de Catalunya

Prop d'un miler de persones s'han concentrat aquest dijous davant de la seu de la Generalitat de Girona, en protesta per la destitució del que consideren "govern legítim" de Catalunya. Entre els assistents hi havia treballadors de la Generalitat que han defensat el fins ara delegat del Govern, Eudald Casadesús, amb crits de "el nostre delegat no es toca".

També s'ha llegit un manifest exigint la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i demanant que s'aturi l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

Un dels assistents en Josep Radresa assegura que seguirà protestant "les vegades que calgui" fins que s'aconsegueixi arribar a "llibertat absoluta". Radresa també considera "molt important" anar a votar el proper 21 de desembre per no "regalar" les institucions catalanes "a aquells que són contraris al seu desenvolupament".

Algunes de les pancartes que mostraven els assistents a la protesta - ACN

Arreu de Catalunya s'han produït concentracions similars per denunciar la "persecució judicial" contra representants "legítims". Convocada per l'ANC i Òmnium, la més nombrosa ha estat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.