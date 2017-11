Girona suspèn el castell de focs de les Fires de Sant Narcís 2017 per la situació política

L'Ajuntament de Girona ha suspès el castell de focs que havia de cloure les Fires de Sant Narcís d'aquest any. L'espectacle pirotècnic estava previst per aquest diumenge, dia 5 de novembre, a partir de lesvuit del vespre al parc de les Ribes del Ter. La decisió s'ha pres arran del moment polític actual que viu el país i, especialment, després de les detencions que es van produir ahir de diversos membres del govern de la Generalitat de Catalunya.

La resta d'actes de les Fires previstes per avui, demà i diumenge es mantindran. Es preveu, però, que hi hagi iniciatives de rebuig als empresonaments en gran part de les activitats, com lectures de manifestos abans de cada actuació dels concerts de La Copa.

Consulta el programa de Fires