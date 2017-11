Joves gironins impulsen un projecte per a les ADF per a reivindicar-se dins el món laboral

Una dotzena de joves de Girona participen en un programa d'ocupació de l'Estació Espai Jove que els ensenya com ser emprenedors dins l'empresa on treballen (el que es coneix com a intraprenedoria). Tots ells tenen estudis post-obligatoris, però temen veure's encallats en contractes de curta durada que els donin poc temps per demostrar la seva vàlua més enllà del currículum. "Durant la crisi, els programes d'ocupació s'han dedicat a persones en risc d'exclusió que ho necessiten, però també s'han deixat de banda els joves amb estudis universitaris", admet la responsable de treball de l'Estació Jove de Girona, Gemma Parra Ara, gràcies a aquest programa, els joves han après a coordinar-se per impulsar conjuntament un projecte de micromecenatge que vol aconseguir fons per a les Associacions de Defensa Forestal (ADF) de la ciutat. "Ens hem obligat a posar-nos les piles", explica un dels nois, en Ferran Guerrero. De moment, ja han recollit 480 euros dels 2.000 que s'han marcat com a objectiu.

Com un treballador pot demostrar la vàlua a una empresa amb un contracte de curta durada? Aquesta és la pregunta de fons que hi ha al darrere del programa d'ocupació que desenvolupa l'Estació Espai Jove de Girona i que presenta dues peculiaritats.

La primera és que els seus participants són joves de menys de 30 anys que han acabat un grau universitari o un cicle de grau superior (i que a vegades, tenen fins i tot un màster). Tots van començar el programa estant a l'atur i temen veure's encallats en contractes de curta durada que no els permetin reivindicar-se dins el món laboral.

La responsable de treball del servei de joventut, Gemma Parra, explica que van decidir apostar per nivells superiors de formació "perquè amb la crisi els programes s'han dedicat a persones en risc d'exclusió" i "s'han deixat de banda" els joves amb estudis universitaris o post-obligatoris "com si no tinguessin necessitats".

La segona peculiaritat la marquen els propis alumnes i el seu nivell de formació. "Hi havia la dificultat afegida de saber què pots oferir a gent que té una qualificació molt elevada", admet Parra. Per això, van fer una pentinada al mercat laboral per donar una formació "amb valor afegit" i que fes front a determinades mancances.

La solució a l'equació de formar gent ja formada ha passat per apostar per un concepte poc conegut: la intraprenedoria. Si l'emprenedoria la tiren endavant persones que encapçalen els seus projectes, els intraprenedors s'involucren -més enllà del contracte i l'horari- a pensar i a innovar dins l'empresa on treballen.



Aprendre a posar-se les piles

Els joves que s'hi ha inscrit havien d'estar sense feina i trobar-se en el programa de garantia juvenil de la Generalitat per poder accedir a aquest programa integral finançat per la Unió Europea. En el curs aprenen a escurçar terminis per ser fer-se valer dins l'empresa que els contracti.

La professora, Txell Costa, explica que a ella, com a empresària, el currículum se li "fa curt" per saber si una persona pot valdre o no. "No tothom pot ser emprenedor i s'ha de ser conscient de les limitacions; però sí que tothom pot ser intraprenedor, aportant el màxim d'ell mateix dins l'empresa", afirma.

El resum de què vol dir ser intraprenedor el fa en Ferran Guerrero, un dels joves. "Ens han ensenyat a muntar un equip des de zero i a posar-nos les piles", assegura. Això s'ha traduït en què aquest grup format per una dotzena de joves, i que es veu dos cops per setmana, s'ha posat d'acord per llançar una campanya de micromecenatge per recollir fons per una causa benèfica.

Un Verkami 'exemplar'

El seu projecte està penjat a la plataforma Verkami i busca recollir 2.000 euros per a les Associacions de Defensa Forestal de Girona. "Tot i que ja reben subvencions, la majoria de vegades no són suficients per poder-se equipar bé", lamenta Victor Aguila, portaveu de l'equip.

Aguila assegura que "acabem bé el Verkami o no" ja han après la cohesió de grup perquè van "tots a la una". "Cadascú aporta el que millor sap i, per això, abans d'acabar el curs ja hem assolit un dels punts més importants", explica. Una altra companya, la Coralí Pujol-Galceran, apunta en la mateixa línia dient que han après a desenvolupar "una manera comuna" d'entendre's entre ells i que els ha permès assolir uns determinats objectius. "Si no ens haguéssim sabut adaptar, no hauria sortit bé", confia.

Ara mateix el projecte "ja vola sol", com diu la professora Txell Costa. Els joves han après a organitzar-se i a interactuar amb plataformes com Trello, Google Drive o Whatsapp. "El projecte te l'acabes emportant a casa", explica Victor Aguila.

El seu projecte a Verkami es titula 'Cuidem els nostres boscos ajudant als ADF Girona'. De moment, han recollit 480€ dels 2.000 que necessiten i tenen de temps fins al 17 de desembre. Ja han rebut 20 donacions que poden anar dels 5 euros als 250 amb diferents tipus de recompenses.