L´Ajuntament espera inserir 40 aturats d´entre 30 i 45 anys

El Servei Municipal d'Ocupació gestionarà per segon any consecutiu el programa 30Plus, que té com a objectiu inserir al mercat de treball persones en situació d'atur, preferentment d'entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu.

El programa 30Plus és una iniciativa innovadora creada pel Servei d'Ocupació de Catalunya a través de la qual les persones que hi participen reben actuacions ocupacionals diverses com orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació; adquisició de competències i/o formació vinculada al contracte de treball, i experiència professional mitjançant un contracte laboral.

La tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme i d'Ocupació, Glòria Plana, ha destacat «la importància d'actuacions innovadores com aquesta, que tenen com a punt de partida les necessitats reals de l'empresa i que posen l'accent en incentivar la demanda en el mercat de treball».

El programa té una durada de 16 mesos, compta amb una dotació pressupostària de 176.000 euros i se'n podran beneficiar un total de 40 persones en situació d'atur.